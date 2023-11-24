商務部：四個方向深化國家服務業擴大建設

中評社北京11月24日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室24日舉行新聞發布會，介紹深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設有關情況。



商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，商務部和北京市及45家部門報請國務院批准出台了《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，重點從4個方向深化示範區建設。