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商務部：四個方向深化國家服務業擴大建設
http://www.CRNTT.com   2023-11-24 17:02:38


　　中評社北京11月24日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室24日舉行新聞發布會，介紹深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設有關情況。

　　商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，商務部和北京市及45家部門報請國務院批准出台了《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，重點從4個方向深化示範區建設。

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