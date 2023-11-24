第十批在韓志願軍遺骸安葬儀式在沈陽舉行

中評社北京11月24日電／據新華社報導，第十批在韓中國人民志願軍烈士遺骸安葬儀式24日上午在沈陽抗美援朝烈士陵園舉行，25名志願軍烈士英靈在抗美援朝戰爭勝利70周年之際，回到中華大地安息。



雪後初霽，沈陽抗美援朝烈士陵園鬆柏掩映，莊嚴肅穆。銘刻著“抗美援朝烈士英靈永垂不朽”的紀念碑巍峨挺拔。安葬儀式在陵園下沉式紀念廣場舉行。環形烈士英名墻下擺滿了黃白相間的菊花。參加儀式的人們列隊肅靜，緬懷英烈。



10時，軍樂團奏響《思念曲》，儀式正式開始。在中國人民解放軍儀仗司禮大隊戰士持槍護衛下，禮兵護送志願軍烈士棺椁緩緩步入現場，全場奏唱中華人民共和國國歌。



70多年前，中國人民志願軍雄赳赳、氣昂昂，跨過鴨綠江，同朝鮮軍民一道，歷經2年零9個月艱苦卓絕的浴血奮戰，贏得了抗美援朝戰爭的偉大勝利。19萬多名中華英雄兒女獻出了寶貴生命，他們永遠是“最可愛的人”。



全體人員向志願軍烈士三鞠躬，27名部隊官兵鳴槍12響，向英烈致以崇高敬意。《思念曲》再次低回奏響，禮兵們抬起志願軍烈士棺椁，繞廣場半周，緩緩走向安葬地宮。自2014年以來，我國連續10年以隆重禮儀迎接總計938位志願軍烈士遺骸歸國安葬，讓他們回到祖國的懷抱。



參加儀式的人們排起長隊，向烈士獻花致敬，並瞻仰烈士英名墻。“我們在課本中學過抗美援朝的故事，我很敬佩先烈們為國捐軀的精神。今天，有幸參加這個儀式，我很感動。”澳門濠江中學附屬英才學校學生代表陳彥君說，“我要繼承先烈遺志，建設我們的偉大祖國。”



中央宣傳部、中央對外聯絡部、外交部、國家發展改革委、財政部、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部、中央軍委國際軍事合作辦公室和遼寧省委、省政府，沈陽市委、市政府，駐沈解放軍、武警部隊負責同志，烈士家屬、部隊官兵代表、港澳台師生代表、青少年學生代表等300餘人參加儀式。