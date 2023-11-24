六項重點措施做好新冠及其他傳染病防控

中評社北京11月24日電／據新華社報導，記者24日從國家衛生健康委獲悉，國務院聯防聯控機制綜合組日前印發了《關於做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知》，指導各地各部門進一步做好冬春季新冠及其他重點傳染病防控工作，保護人民群眾身體健康。



據介紹，冬春季是新冠、流感、諾如病毒胃腸炎等傳染病以及肺炎支原體感染等疾病高發季節。目前全國新冠疫情形勢總體平穩，但冬季我國新冠疫情仍存在反彈風險。2023年10月以來，我國流感、肺炎支原體感染活動逐步增強，預計流感將出現全國冬春季流行高峰，肺炎支原體感染未來一段時間在部分地區仍將持續高發。今冬明春我國可能面臨新冠、流感、肺炎支原體感染等多種呼吸道疾病叠加流行的局面。



為此，通知提出包括切實落實口岸疫情防控、持續開展疫情動態監測預警、加強重點機構重點人群防控、加強醫療救治應對準備、持續強化科普宣教、強化組織領導和責任落實等六項重點措施。



通知提出，口岸要嚴格落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，按規定開展新冠病毒變異監測。疾控、衛生健康、海關部門要加強數據共享和信息互通，協同開展風險研判和預測預警。加強主動健康申報相關政策的宣傳解讀。



通知要求，各地要統籌做好新冠、流感和諾如病毒胃腸炎等重點傳染病監測，密切跟蹤疫情形勢變化。加強對網絡直報、發熱門診、哨點醫院、實驗室檢測等多源數據的分析利用，有條件的地區結合實際開展急性呼吸道傳染病多病原綜合監測，強化法定傳染病信息報告管理，確保信息報告的及時性和準確性。



此外，各地要加強養老、托幼、學校、社會福利等機構以及空間密閉場所防控，督促做好日常防護和健康監測。強化老年人、基礎性疾病患者、兒童等重點人群新冠、流感、肺炎球菌疫苗接種，加強65歲以上老年人等脆弱人群分類分級健康服務和管理。