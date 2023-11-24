三峽樞紐航運通過量突破歷年最高水平

中評社北京11月24日電／據新華社報導，記者24日從交通運輸部獲悉，截至23日18時，三峽樞紐航運通過量達1.6億噸，已突破歷年最高水平。其中三峽船閘運行10148閘次，通過量1.56億噸；三峽升船機運行4187廂次，通過量437.89萬噸。



來自交通運輸部長江三峽通航管理局的數據顯示，今年以來，三峽樞紐共保障54.61萬噸重點急運物資安全便捷過壩，護航214.71萬人次旅客暢游三峽，為進一步推動長江經濟帶高質量發展提供有力支撐。



據交通運輸部長江三峽通航管理局有關負責人介紹，今年以來，長江航運客貨兩旺，船舶過壩數量持續高位運行。三峽船閘、三峽升船機同為三峽樞紐通航建築物，作為長江“黃金水道”的咽喉，在促進航運發展、降低航運成本等方面發揮了重要作用。



這位負責人表示，長江三峽通航管理局統籌抓好海事監管、航道維護、調度指揮、錨地管理、通信信息保障和船閘及升船機運行維護等工作。優化過壩船舶聯動控制和科學分類調度，強化兩壩船閘、三峽升船機匹配運行，抓實過閘船舶100%安檢、汛期“老小低”船舶差異化管理。持續實施枯水期葛洲壩三江動態吃水管控，推廣應用新版北斗終端遠程申報APP，加強對“四客一危”重點船舶和“四灘一彎一關”重點水域的安全監管。



這位負責人說，下一步，長江三峽通航管理局將會同流域樞紐運行管理部門、地方政府相關部門及沿江海事管理機構、航道管理部門，持續為船方提供安全、穩定、暢通的通航服務。