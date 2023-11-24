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朱鶴新任中國人民銀行黨委委員
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2023-11-24 17:01:34
中評社北京11月24日電／據國家外匯管理局網站報導，2023年11月24日下午，國家外匯管理局召開幹部會議。中央組織部有關負責同志宣布了中央決定：朱鶴新同志任中國人民銀行黨委委員、國家外匯管理局黨組書記。免去潘功勝同志的國家外匯管理局黨組書記職務。
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