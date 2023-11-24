全國超80萬家定點醫藥機構支持使用醫保碼

中評社北京11月24日電／據新華社報導，記者24日從國家醫保局獲悉，全國31個省份和新疆生產建設兵團均已支持醫保碼就醫購藥，截至目前接入定點醫藥機構超過了80萬家，全國用戶超10億人。



“從各省份激活情況來看，半數以上省份的醫保碼激活率超過75%。”國家醫保局辦公室副主任付超奇介紹，目前醫保碼合作渠道包括支付寶、微信等互聯網平台，農業銀行、招商銀行等銀行渠道，以及定點醫藥機構渠道，總計已達234個。



國家醫保局規劃財務和法規司副司長謝章澍介紹，醫保碼也就是醫保電子憑證，它不依托實體證卡，群眾可通過醫保碼跨區域、跨渠道看病買藥和辦理醫保業務。目前，一些醫療機構已經實現醫保碼在預約掛號、簽到就診、診療檢查、報告查詢、藥房取藥等環節中的使用。



除了醫保碼，醫保信息平台建設也取得了一些突破，包括全國統一的醫保信息平台、醫保信息業務編碼全面落地應用等。



謝章澍介紹，在“互聯網＋醫保服務”方面，國家醫保服務網廳和App為老年群體、嬰幼兒等設置親情賬戶，公眾可實現親屬代辦等醫保服務。同時，基本醫療保險關係轉移接續、異地就醫結算備案等6項政務服務事項也可實現“跨省通辦”。



“目前，有些醫藥機構還存在醫保碼無法全流程使用的情況。”謝章澍說，接下來，醫保部門還將持續優化完善醫保碼應用場景，優化簡化各項服務。