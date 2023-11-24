【
大
中
小
】 【
打 印
】
李強將出席首屆中國國際供應鏈促進博覽會
http://www.CRNTT.com
2023-11-24 17:00:56
中評社北京11月24日電／據新華社報導，中國貿促會副會長張少剛24日宣布：國務院總理李強將於11月28日出席在北京舉行的首屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式暨全球供應鏈創新發展論壇及相關活動，並發表主旨演講。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
製造業回流中國的三方面分析
(2023-11-09 08:31:12)
產業鏈供應鏈建設要有全球視野
(2023-10-13 08:36:15)
聚焦三大核心任務 加快建設深圳物流中心
(2023-09-30 08:43:37)
發揮企業補鏈強鏈穩鏈作用
(2023-09-22 07:54:37)
共建糧食供應鏈合作生態圈
(2023-09-08 09:06:46)
京津冀高質量發展正當時
(2023-08-25 07:56:41)
印永翔談全球供應鏈重組 台灣要考慮四面向
(2023-08-18 00:46:37)
提升產業鏈韌性和安全水平
(2023-08-12 08:34:30)
確保產業鏈供應鏈安全穩定
(2023-08-08 08:56:20)
西方所謂“中國+N”計劃脫離現實
(2023-07-23 08:37:53)