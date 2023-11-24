李強將出席首屆中國國際供應鏈促進博覽會

中評社北京11月24日電／據新華社報導，中國貿促會副會長張少剛24日宣布：國務院總理李強將於11月28日出席在北京舉行的首屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式暨全球供應鏈創新發展論壇及相關活動，並發表主旨演講。