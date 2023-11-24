居民環境健康素養水平4年提升50.4%

中評社北京11月24日電／據法治日報報導，黨的十八大以來，黨中央把生態文明建設擺在全局工作的突出位置，把保障人民健康放在優先發展的戰略地位。而提升居民環境健康素養，依靠公眾的力量保護環境、維護健康，是最具普惠性、最符合成本效益原則的措施。



生態環境部日前公布了2022年中國居民環境健康素養監測結果。監測結果顯示：我國居民環境健康素養水平從2018年的12.5%提升至2022年的18.8%。這意味著，當前我國平均每100個15歲至69歲的居民中，有18人具備了基本的環境健康素養。4年時間，我國居民環境健康素養水平提升了50.4%，超額完成《健康中國行動（2019—2030年）》提出的“2022年提升至15%及以上”的目標要求。



中國環境科學研究院研究員劉文秀對此評價稱，黨的十八大以來，我國持續深入打好污染防治攻堅戰，推進發展方式綠色低碳轉型，極大改善了生態環境和生活質量。“居民環境健康素養水平的快速提升，從一個側面反映了個體對綠色發展理念的認同度和綠色生活方式的踐行力。”劉文秀說。



生態環境部有關負責人表示，公眾參與是推進生態環境治理體系和治理能力現代化的重要組成部分，居民環境健康素養水平的快速提升，必將成為推動新時代生態環境保護事業不斷向前發展的強大動力。



環境健康素養水平快速提升



生態環境部開展居民環境健康素養提升工作，始於2013年。



“環境健康素養指公民認識到生態環境的價值及其對健康的影響，瞭解生態環境保護與健康風險防範必要知識，踐行綠色健康生活方式，並具備一定保護生態環境、維護自身健康的行動能力。”生態環境部有關負責人說。



據中國環境科學研究院研究員徐建介紹，環境健康素養監測是《“十四五”環境健康工作規劃》中的一項重點任務，要通過素養監測與提升，促進公眾提高生態環境保護認識、踐行綠色健康生活方式、積極參與生態文明建設。



根據《健康中國行動（2019—2030年）》、《健康中國行動監測評估實施方案和健康中國行動監測評估指標體系（試行）》和《居民生態環境與健康素養統計調查制度》，生態環境部負責組織開展居民環境健康素養監測，居民素養水平要在2018年12.5%的基礎上，2022年提升至15%及以上，2030年提升至25%及以上。

