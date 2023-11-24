國家統計局啟動新一輪常規統計督察

中評社北京11月24日電／據新華社報導，國家統計局日前發布消息，根據《防範和懲治統計造假、弄虛作假督察工作規定》《關於更加有效發揮統計監督職能作用的意見》，經黨中央、國務院授權，國家統計局組建8個督察組，於11月下旬起分別對內蒙古、安徽、湖北、廣西、四川、雲南等6省（區）和自然資源部、商務部開展常規統計督察，開啟了新一輪常規統計督察。



2019年以來，國家統計局先後組建56個統計督察組，對31個省（區、市）、新疆生產建設兵團和12個國務院部門開展首輪常規統計督察，對部分地區和部門開展統計督察“回頭看”和專項統計督察。通過督察，防治統計造假責任體系建立健全，統計數據質量控制體系更加完備，統計管理體制機制和統計制度方法不斷完善，一批統計違紀違法案件得到嚴肅查處，影響統計機構統計人員依法獨立行使統計職權的突出問題得到有效糾治，統計數據質量持續提升，統計工作科學性不斷增強，統計監督職能作用更加有效發揮。



本次督察聚焦統計法定職責履行、統計違紀違法現象治理、統計數據質量提升，聚焦統計造假專項治理行動開展、中央審計調查和統計督察檢查反饋問題整改、第五次全國經濟普查組織實施等重點工作，對被督察省（區）、部門貫徹執行黨中央、國務院關於統計工作決策部署和要求、統計法律法規、國家統計政令等情況進行監督檢查，進一步夯實防治統計造假責任，更加有效發揮統計監督職能作用，為全面建設社會主義現代化國家提供堅實統計保障。



據悉，中央紀委國家監委駐國家發展改革委紀檢監察組負責同志赴現場監督指導督察工作。