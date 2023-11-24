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日本10月核心CPI同比上升2.9%
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2023-11-24 17:31:42
中評社北京11月24日電／據新華社報導，日本總務省24日公布的數據顯示，日本10月去除生鮮食品後的核心消費價格指數（CPI）為106.4，同比上升2.9%。
報告顯示，當月食品價格同比上漲8.6%；隨著旅遊業逐漸恢復，住宿費同比上漲42.6%；受電費、燃氣費補貼影響，當月電費同比下降16.8%，燃氣費同比下降13.8%。
這是日本核心CPI漲幅自6月以來首次擴大。至此，日本核心CPI升幅已連續19個月超過日本央行2%的目標。
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