湖南：促進中醫藥發展提質增速　惠及民生

中評社北京11月24日電／據央視新聞報導，11月24日，國家中醫藥管理局就湖南省建設國家中醫藥綜合改革示範區情況舉行新聞發布會。湖南省衛生健康委黨組書記、主任李小鬆表示，今年以來，湖南省認真貫徹落實習近平總書記關於中醫藥工作的重要論述，圍繞國家中醫藥綜合改革示範區建設總體要求和省十二次黨代會提出的建設中醫藥強省戰略目標，堅持高位推動，突出改革創新，強化系統集成，各項任務有序推進，取得了階段性成效。



推進四項改革，中醫藥活力競相迸發。



一是健全管理體制機制。省市縣三級均成立由政府主要領導任組長的中醫藥工作協調小組，將中醫藥工作納入對各級黨委政府績效考核內容。全省14個市州和122個縣市區均設立了中醫藥管理機構。



二是加快推進中醫藥服務價格和醫保支付方式改革。增加了一批中醫藥收費項目，提高部分中醫藥服務價格，開展中醫優勢病種按療效價值付費改革，基本實現中西醫同病同效同價。



三是深化中藥管理創新改革。簡化醫院中藥制劑備案流程，近3年完成醫院中藥制劑備案品種742個，發布中藥制劑調劑品種139個。



同時，還推動中醫藥評價體系改革。組織開展中醫藥評價體系研究，建立科研項目單獨立項、科技成果單獨評價機制，近三年中醫藥科研立項1815個，獲各級科技獎勵200多項，將中醫藥人才評選、職稱晉升等實行單列。



實施五大工程，中醫藥發展提質增速。



一是實施中醫藥服務提質工程。將中醫藥納入醫療衛生服務體系建設重要內容，推動“省級建高地、市級強服務、縣級補短板、基層固網底”，湖南中醫藥大學第一附屬醫院入選國家中醫藥傳承創新中心項目，湖南中醫藥大學第二附屬醫院入選國家中醫疫病防治基地項目，建設7家市級國家中醫特色重點醫院，實現省市兩級三甲中醫醫院全覆蓋，縣辦中醫醫院全覆蓋，26家縣級中醫醫院達到三級標準。



二是實施中醫藥特色人才工程。推進高層次人才培養，遴選培養“十四五”中醫藥領軍人才10人、學科帶頭人100人、骨幹人才200人。現擁有國醫大師4人、全國名中醫3人、岐黃學者1人、長江學者1人。全省“西學中”學員達7000餘人。

