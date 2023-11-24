豐台將攜23個重點項目亮相“京港洽談會”

中評社香港11月24日電／據大公報報導，第二十六屆北京·香港經濟合作研討洽談會（以下簡稱“京港洽談會”）將於11月29日至30日在香港會展中心舉行。本次京港洽談會是時隔5年重回香港線下舉辦，備受關注。



11月24日，豐台區舉行“遇見豐台·眾匯京彩”——豐台區參加第二十六屆京港洽談會媒體通氣會。記者從會上獲悉，借勢京港洽談會搭建的經貿交流平台，豐台區將通過“五大類23個重點項目亮相”、“多個領域重磅項目簽約”、“兩地聚力開放合作、互利共贏”、“政企同心合力謀發展”、“區域高質量發展能級再上台階”這五大亮點，盡展豐台發展機遇。



五大類23個重點項目 總投資額近二百億



通氣會上，豐台區投促中心副主任蔣曉麗介紹了豐台區參加京港洽談會的整體情況，並對豐台區三大功能區及特色產業項目及港資企業在區內發展情況做了相關介紹。



“豐台區共推出23個‘高精尖’產業招商項目，涵蓋園區、樓宇、土地、企業融資及走出去五大類，總投資額近二百億元。”蔣曉麗介紹，其中，北京園博數字經濟產業園規劃近70萬平米數字科技企業群落，將助力打造中國數字經濟發展“北京樣板”；麗澤數字金融科技示範園規劃面積28萬平方米，將構建以新興金融為主、科技和專業服務等為輔的產業體系；南中軸國際文化產業園總建築規模19.5萬平方米，融合“辦公＋商業＋居住”多元業態，提供多元化的辦公空間、超過2萬平方米繽紛商業配套、超過400套專家公寓；看丹獨角獸創新基地打造70萬平方米優質產業空間，將吸引大批創新能力強、成長速度快、引領和支撐前沿產業發展的獨角獸企業、潛在獨角獸企業、國家級“專精特新”小巨人企業和隱形冠軍企業入駐。此外，毗鄰北京南站的精品城市更新項目京印國際中心總建築面積約13.7萬平方米，致力於引進科技金融、互聯網科技、生命科學、專業服務、能源等重點產業，推進技術創新和科技成果的轉化。



近年來，北京市高質量推進全國文化中心建設，豐台區也在文化創新建設上持續發力。據介紹，長辛店古鎮項目保護和開發並重，傳統與現代深度融合，懷舊與時尚並存，將形成一個有底蘊的文創基地，有傳承的科技創新中心，有情懷、有故事、有凝聚力的生活空間；點靚涼水河項目，以途經麗澤金融商務區、首都商務新區等重要城市空間的涼水河為主線，建立慢行系統，打造水埠、水街、水上森林等主題休閑空間，構建特色鮮明的文化涼水河。



此外，豐台優質集體產業空間項目也將在京港會上亮相，北京市首個健康文化產業園——樊家村鼎業健康文化產業園，將打造成醫療、體育、文化、住宿、餐飲等綜合園區。麗澤金融商務區周邊的豐匯中心項目，打造5A甲級總部辦公智慧綜合體，為企業辦公提供五星級智能科技服務；目前三環內唯一新建的商業中心北京麗澤16號將打造成“公園式”商業。位於中關村豐台園的重點項目慧穀國際中心，已經聚集了眾多央國企總部、下屬企業、中國500強企業、國高新企業，實體產業基礎雄厚。

