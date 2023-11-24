中國出口的結構性改變

中評社香港11月24日電／據大公報報導，新冠疫情爆發以來，中國產業鏈展現出強大韌性，出口份額快速提升。究其原因，疫情後中國“保市場經營主體”的政策取向和美歐實踐現代貨幣理論“保需求”的政策取向形成互補，有效彌補了美歐經濟體由於生產受阻造成的供需缺口。根據世界貿易組織（WTO）的數據，2020年中國出口占全球份額大幅提升至14.7%，扭轉了中美經貿摩擦以來的下行趨勢，並超過了2015年的高點（13.7%）；2021年中國出口實現了接近30%的同比增長，占全球份額更是達到15%的歷史新高。



伴隨新冠疫情影響逐步消退、全球生產秩序恢復，中國出口份額正在向疫情前水準回歸。地緣政治形勢日益複雜，以及全球產業鏈呈現本土化、區域化、逆全球化態勢，對中國出口造成了較大影響。一方面，海外產業鏈恢復對國內出口形成替代。2022年，中國出口金額（以美元計價）同比增速降至5.9%。WTO數據顯示，截至今年6月末，中國出口占全球份額為14.2%，較2021年15%的歷史高點回落0.8個百分點。相比之下，歐盟、美國出口份額分別比2021年提升1.3、0.6個百分點。隨著海外疫情緩解，美歐等主要經濟體生產能力恢復推動其出口份額回升。



另一方面，全球供應鏈重構對中國出口產生深遠影響。近年來，中國對美出口份額快速下滑，背後是中美經貿摩擦持續以及全球供應鏈重構。根據美國國際貿易委員會（USITC）的數據，美國自華商品進口占比從2017年的21.6%快速下降到2022年的16.3%，下降部分由東盟、加拿大和歐盟填補；2023年1至8月，中國商品在美國進口中的占比進一步下滑至13.4%，低於歐盟的18.8%，也落後於墨西哥（15.5%）和加拿大（13.8%），排名第四。



新興市場貿易比重上升



全球供應鏈重構趨勢之下，中國積極拓展對新興市場的出口，在一定程度上對衝了對美歐等經濟體出口的回落。2023年1至10月，對拉丁美洲、非洲、俄羅斯的出口佔中國出口份額為7.3%、5.1%、3.2%，較2022年同期分別提升0.2、0.5、1.1個百分點，合計份額達到15.6%，超過對東盟、歐盟和美國的出口；東盟佔中國出口份額保持在15.4%，依然高於歐盟和美國，是中國第一大出口夥伴。相比之下，2023年1至10月，中國對美國、歐盟出口金額累計同比下降15.4%、10.6%，二者佔中國出口份額分別降至14.9%、15.1%。



汽車出口持續高速增長



與此同時，中國汽車出口持續高速增長，成為出口最大亮點。2023年1至10月，汽車包括底盤出口同比增長77.9%，佔中國總體出口的比重抬升至5.6%，而2019年這一占比衹有2.7%。縱觀全球，2021年中國汽車出口超過200萬輛，超越韓國成為世界第三大汽車出口國；2022年中國汽車出口332萬輛，超越德國成為世界第二大汽車出口國；今年上半年，中國汽車出口234萬輛，同比增長77%，超過日本成為世界第一大汽車出口國。

