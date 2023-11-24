美經濟惡化　降息周期將至

中評社香港11月24日電／據大公報報導，當前美國經濟所面臨的一大問題，在於經濟增長結構已改變，經濟或許並不如數據所表現的那般具有韌性，另一大問題在於居民部門資產負債表不再健康，其所支撐的消費增速也可能逐步放緩。此外，非農就業總量已長時間處在下行通道，這在歷史上通常意味著經濟明顯惡化。實際庫存周期和朱格拉周期同樣指向美國經濟面臨明顯的惡化壓力。



預計隨著加息對經濟滯後性衝擊效果的不斷顯現，美經濟將於明年年中前後出現明顯惡化，美聯儲或同步轉向降息。歷史上美聯儲通常可以在經濟明顯惡化前開啟降息，由於本輪加息過於陡峭和貨幣政策傳導不暢，預計本輪降息周期開啟的時點不會顯著早於美國經濟明顯惡化的時點。



以下將從經濟結構脆弱、家庭資產負債表惡化、勞動力市場退火、經濟周期位置四個方面度量美國經濟惡化的可能性，並給出對美國經濟惡化、美聯儲降息的節奏判斷。



今年前三季度，美國GDP的增長結構有所改變，或許是美國經濟增長動能整體開始回落的前兆。以支出法統計GDP，疫情期間，主要為美國經濟帶來增量的是消費、除固定投資外的其他投資。但在近三個季度的GDP增長數據中，不論環比還是同比，政府支出、消費都發揮了更加重要的增量貢獻。其中服務消費對總量增長的貢獻仍然顯著，商品消費、政府支出的同比增速顯著提高則更多源於低基數效應。而從環比來看，今年第三季美國商品消費的增長由非耐用品，特別是其中的處方藥、娛樂用品和車輛增長帶動。服務消費的增長主要由住房和公用事業、醫療保健、金融服務和保險、食品服務和住宿貢獻。因此，雖然從總量上看，美國經濟韌性似乎超出市場預期，但從結構上看，美國經濟增長結構已經開始轉變，而這或許是經濟增長動能整體開始回落的前兆。



美國經濟所面臨的另一大問題在於，美國居民部門資產負債表或已經不再健康，其所支撐的消費增速也可能會逐步放緩，作為美國經濟的重要支撐項，消費增長放緩後，美國明顯惡化風險也將有所上升。疫情期間，美國極度寬鬆的財政政策使得居民部門超額儲蓄快速累積，而超額儲蓄消耗殆盡的時點頻頻晚於市場預期，背後原因或在於信用卡扮演了居民部門金融狀況惡化後的最後安全墊角色。

