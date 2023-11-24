名創優品IP受歡迎　成功拓海外

中評社香港11月24日電／據大公報報導，內地平價簡約生活用品店名創優品（MINISO）（09896）公布最新一季經營業績。截至今年9月底止季度，收入37.9億元（人民幣，下同），按年增長36.7%；毛利15.8億元，按年升60.2%，毛利率按年增6.1個百分點至41.8%。期內利潤6.1億元，按年升48.8%；經調整淨利潤6.42億元，升53.8%；經調整EBITDA為10.1億元，升52.8%；經調整EBITDA利潤率為26.8%。



自2013年名創優品在內地開設第一家門店以來，短短十年業績屢創新高。近年門店迅速拓展，成功在不同國家的平價家品市場上搶占一席位。截至9月底，名創優品門店達6115家，按年增長819家。其中內地門店按年增533家，海外門店按年增286家。



優化產品組合 營銷與時並進



名創優品積極拓展海外市場，其成績有目共睹。最近一季，來自海外市場的收入12.95億元，增長40.8%。海外門店的平均門店數量按年增加12.5%，平均單店收入上升25.1%。當中北美市場季內收入更按年大增近160%。可見名創優品在海外市場延續高增長趨勢，持續優化產品組合及懂得與時並進的營銷策略是其在海外地區成功搶占市場的主要原因。



名創優品憑借其龐大的IP策略，引入多款受歡迎且具吸引力的IP，加上定價具競爭力，令業績更上一層樓。例如名創優品的IP引入Disney大量角色，更有Sanrio內的人氣卡通；又如年中推出一系列Barbie IP周邊產品。集團的“IP加本地化設計”銷售策略在全球不同地區不斷擴張，成為其在海外市場大熱的主要原因。集團以國產品牌起家，如今成功拓展至不同領域。可見國產品牌也好，只要不斷提升其品牌競爭力及實力，即使“走出去”到海外市場，亦有一定影響力。