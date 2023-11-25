張雅屏估賴6百萬票、侯5百萬、柯150萬

前國民黨副秘書長兼組發會主委張雅屏。（中評社 資料照） 中評社台北11月25日電（記者 楊騰凱）2024大選呈現民進黨賴清德蕭美琴、中國國民黨侯友宜趙少康、台灣民眾黨柯文哲吳欣盈三方大戰。前國民黨副秘書長兼組發會主委張雅屏向中評社分析，當前看來賴蕭得票約600萬，侯趙500萬，柯吳150萬，另有100萬到150萬中間選民，若綠還有未爆彈，藍可藉中間選民反超，藍綠勝負差距將在1%以內，不到10萬票。



2020年大選總票數約1400萬票，民進黨蔡英文817萬票（得票率57%），國民黨韓國瑜550萬票（38.6%），親民黨宋楚瑜60萬票（4.26%），每1%得票率約14萬票左右。



張雅屏表示，目前非綠這塊的選票似乎有了變化，柯文哲這邊自己搞自爆，從柯文哲15日簽了協議，18日又反悔，再到23日晚間君悅會談的表現，柯常常說公開透明，別人也要求公開透明就不行？整個反覆的形象已經大量透過媒體傳遞出去了，使得整個非綠的結構有了變化。



張雅屏指出，非綠的結構有一塊是國民黨，例外一塊是對民進黨失望，但同時討厭國民黨這一批人，柯文哲過去是穩穩抱住了這一塊，就是討厭國民黨卻又對民進黨失望的一群人，照理說本來就沒有一塊叫“白”。柯文哲這一塊本來就不夠大，而且是從民進黨分裂出來的。之前柯文哲之所以會走高，是很多藍軍不滿國民黨主席朱立倫，同時也對侯友宜有意見，這些人往柯文哲靠去。



張雅屏表示，不過經過柯文哲這麼一玩，非綠這塊就產生了變動，本來就屬於藍的，只是對國民黨中央有各種理由不滿意的人就再度出現轉移，回歸到國民黨侯友宜加趙少康的組合。不過會轉移多少，目前還不確定，因為還是要看這幾天的民調如何反映23日那一場會談的狀況，下星期的民調比較能觀察移轉的情形。



張雅屏指出，國民黨在現階段2024剛完成登記，趙少康初登場，應該是會有一波高峰，而且這個高峰是不是最高點了也還不一定，因為你也還不知道民進黨有多少事情會被爆料，然後侯友宜又能否維持住目前的聲勢。畢竟後面還有電視辯論要上場，口才確實不是侯友宜的強項，不過趙少康的參與，會讓國民黨整體看上去好一點。