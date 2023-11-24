盈利保持增長　理想汽車逢低吸納

中評社北京11月24日電／據大公報報導，理想汽車（02015）自2019年開始量產，是成功將增程式電動車商業化的先驅，以“創造移動的家，創造幸福的家”為使命。



集團第三季度實現收入346.8億元（人民幣，下同），按年增271.2%；實現盈利28.1億元，去年同期為淨虧損16.5億元。集團於三大傳統新勢力中率先扭虧為盈後，持續保持優勢，已連續四個季度維持正向盈利，並維持季度上行趨勢。



強勁的業績主要得益於銷量的大幅提升，自2023年以來，每月銷量從一二月的1萬多輛，攀升至10月的4萬多輛，超過自身的指引。如果按理想第四季度指引均值計算，全年營收將超過1200億元，到達龍頭特斯拉、比亞迪所在的千億營收級別。



持續增加自駕與AI投資



2022年第三季度由於新舊車型更迭，理想經歷了一段低谷，之後毛利率和淨利潤率開始穩步提升，前者維持在20%以上的健康水平，雖然業內多個車企開啟多輪降價，集團卻極少參與，只進行過限時補貼，毛利率和淨利潤率未因此而降低，反而繼續提升，2023年第三季度毛利率上升至22%，基本和比亞迪持平，二者目前皆高於特斯拉；淨利潤率提升至8.1%，特斯拉和比亞迪同期分別為8.0%和6.7%。



現金方面，截至第三季度末，集團的現金及現金等價物達885.2億元。充足的現金儲備和現金流，反映強大的運營能力，並為持續投資提供堅實基礎。管理層表示，會繼續加大在自動駕駛和AI等尖端技術方面的投入。



集團已連續四個季度維持強勁的正增長勢頭，並且盈利能力躍升至行業第一梯隊，近期獲納入恒生指數，將增添未來資金活躍度，參考彭博數據如以兩大行業龍頭的2024年預測市盈率均值計，集團具有一定的上行空間，可考慮逢低吸納。