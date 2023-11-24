中電信升級轉型見效　中長線持有

中評社香港11月24日電／據大公報報導，美國感恩節假期前夕，港股成交淡靜缺乏方向。中國電信（00728）首三季業績表現穩健，成本管控有效。期內經營收入約3842億元（人民幣，下同），按年上升6.4%；其中服務收入約3497億元，上升6.4%；淨利潤增長10.4%，成本管控成效顯著，經營費用亦只增加6%，是自2020年同期以來首次低於收入增幅，而網絡運營及支撐成本只增加7.5%，增幅為2020年同期以來最低。



集團升級轉型續見成效，新興業務收入貢獻持續提升。天翼雲在今年上半年收入達到459億元，占整體服務收入19.4%，按年增加6.7個百分點。政企市場方面，首三季度產業數字化收入997億元，占服務收入28.5%，按年增加2.4個百分點。公司以5G、雲、數據中心、物聯網、AI、大數據、專線、網絡安全等元素按客戶需求組合成一站式解決方案，公司目標今年產業數字化收入保持快速增長，目標在2025年占收入比達35%以上。



派息率漸增至70% 估值吸引



中電信旗下天翼雲是內地電訊運營商中規模最大，同時在政務公有雲基礎設施、中國桌面即服務（DaaS）及全球運營商雲也是龍頭位置。中電信在雲市場拓展迅速，上半年中標項目達2.2萬個，簽約金額264億元；行業客戶350萬戶，按年增17.4%。



中電信2023年中期派息率65%，股息率逾6%，承諾每年以現金分配的利潤逐步提升至股東應占利潤的70%以上，在中國特色估值體系上，其估值將會進一步向上修復。中電信現價估值仍被低估，中長線價值將被市場重新發掘，建議收集作中長線持有。