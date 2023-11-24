好友完美反擊　港股劍指萬八關

中評社香港11月24日電／據大公報報導，港股昨日先跌後揚，繼續窄幅波動。在此，我認為應給大好友一個“贊”。在這一回合，充分顯示其耐力超人，擅於審時度勢駕馭大市，亦見功夫嫻熟，其特點是一再“打底”，不斷鞏固根基。昨日恒指先試17500點的支持，確認無問題了，才緩緩拐彎，轉而試17800點的阻力，即市走勢乃“V”形抽上，末段快馬加鞭，如兔躍動，昂然闖進17900點關。收市報17910點，升176點或0.99%，總成交977億元，較上日增166億元。



昨日恒指最高位為17927點，即收市只比之低17點而已，屬高位收市格，成交雖未過千億元，但較上日仍增加不少，顯示能量充沛。最令人讚賞者為大好友運用的戰術如有神助，昨開市的初段不動聲色，任由淡友以為好友“無料到”而沽貨，結果是欲擒先縱，下午將淡友一網成擒，取得轉角市的一場勝仗。



從走勢看，本周四個交易天的表現堪稱完美。現指數為以收市計全周最高，並且升越上周四的17832點，下一個挑戰目標是11月15日的收市指數18079點，這一指數與本周二的高點18057點，可視之為“雙閘門”，本周攻不攻上去？仍然由策動這次反擊的大好友決定，可以有兩個選擇，一是“再坐一會”，以夯實根基；另一是乘勝追擊，劍指18000點關，若出擊，就一定要穿越18100至18300點的區間，然後伺機向18500至18800點的大阻力位推進。任重而道遠，相信也不是走一次直路，而是繼續迂回前進。



昨日，大部分熱門股都上升。內房板塊最為熱鬧，成為炒賣目標，這同“白名單”的傳聞仍起作用有關，不少內房股都認為有資格列入無違約可繼續借貸的“白名單”內，所以炒風一起，就吸引一批炒家入座。



內房現炒風 慎防接火棒



不過，我仍要潑點冷水，就是內房的問題錯綜複雜，不易一招就處理好，仍得各方配合分輕重緩急才能解決，炒得過火，當心又接火棒呀！



我看好的中銀香港（02388）、中國銀行（03988）均隨市上升，初段還可以買得“平貨”，於是亦如期加倉。中行與另一只我也有看好的農業銀行（01288）價位接近，且看跑一條直路時誰個勇奪桂冠了。