外企落戶增　港國際化優勢提升

中評社香港11月24日電／據大公報報導，香港積極融入國家發展大局，全力參與共建“一帶一路”，聯通內地與國際的功能與角色進一步增強，並且持續吸引外企進駐。事實上，世界經濟﻿復甦力度不若預期、全球外國直接投資趨降的大環境下，外資企業仍然持續落戶、投資香港，今年進駐香港的逾300企業中，四分之一來自歐洲，可見香港營商競爭力、國際化優勢不斷提升。



國家經濟增長步伐加快，預計今年可達到5%增長目標，為香港經濟﻿復甦進一步注入強心針。目前香港已經孕育超過10間獨角獸企業，創新科技成為香港未來經濟發展新希望，可成為國際創科中心，而傳統行業如金融業則受惠國家金融改革開放、市場互聯互通擴容提速，競爭優勢亦持續增強，香港經濟有望突破長期低增長的瓶頸。



333間企業進駐 超出目標一成



事實上，世界經濟﻿復甦步履蹣跚，西方發達國家如德國、英國已陷入停滯或衰退邊緣，但中國經濟保持向好，首三季增長5.2%，外資大行紛紛上調中國經濟增長預測，外資企業加碼布局中國。從第六屆中國國際進口博覽會與第二屆國際金融領袖投資峰會論壇分別吸引包括歐美在內貿易代表團及跨國金融企業高管來華，可見外資企業繼續看好內地與香港前景、重視市場發展機遇，並再次引證全球經濟、金融重心東移大勢持續。



隨著香港積極主動融入國家發展大局，例如參與共建“一帶一路”，聯通內地與國際的功能與角色持續增強，從而吸引更多外國企業進駐。投資推廣署數據顯示，今年首10個月，約333間內地與海外企業落戶或在港擴展業務，按年增長三成以上，對比每年吸引約300企落戶的目標，超出一成以上，可見香港在營商吸引力與競爭力有增無減，企業以實際行動押注看好香港。



歐資進取 借道香港布局內地



值得留意的是，今年進駐香港的300多間企業中，外資企業占有相當比例，其中歐資企業表現進取，占有四分之一的比重，數量近80間，按年增加約7%，相信與歐洲經濟不景氣、陷入衰退邊緣有關。歐資企業比前更加重視內地、香港市場，因而紛紛在港建立據點，積極布局內地市場，展現香港聯通內地與國際的橋梁作用日益重要。

