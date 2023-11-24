數字技術發展提速　內地智慧工地普及

中評社香港11月24日電／據大公報報導，建造業為內地的支柱產業，但存在信息化和智能化程度偏低、過度依賴工人作業、管理粗糙的問題。隨著建造業人口紅利逐漸消失、雙碳目標的提出，行業轉型刻不容緩，“智慧工地”的發展遂提上日程。



“智慧工地”這一名詞最早出現於2012年上海市寶山區構建的“四位一體”工地監管體系，政府可以對各類建設工程的動態、安全、人員等情況進行全面、實時的監管。其有助實現工程施工可視化智能管理，以提高工程管理信息化水平，從而逐步實現綠色建造和生態建造。



在數字技術發展下，內地智慧工地在10餘年間得到廣泛應用，成效顯著。以北京市為例，截至今年10月底，智慧工地數量已有1585個，占北京市在施工程近半數，可見建築業轉型升級加速進行中。



產品市場規模近200億



值得注意的是，智慧工地不僅提升建造效率，更創造出一個龐大的市場。截至2014年，內地智慧工地市場規模僅有不足50億元（人民幣，下同），而隨著建築企業對相關產品需求不斷增加，到2022年市場已擴大至178.2億元（約193億港元），其中計價軟件達到71.8億元，管理軟件規模62.8億元。



總體而言，作為數字化場景應用的有益探索和實踐，現時內地智慧工地的關鍵技術仍在開發中，管理系統集成化程度偏低，但隨著數字技術加速發展並與建築業融合，智慧工地發展將推進技術升級、作業升級及管理升級，有助改善智能建造、智能管理和智能服務方面的發展。