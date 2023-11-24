5G雲端大數據　電訊商助力安全建築

中評社香港11月24日電／據大公報報導，隨著建造業擁抱數字化，電訊商、科技企業紛紛入夥，助力實現建築工地智慧應用。中國電信（00728）助力推出引江補漢工程（把長江三峽庫區引水入漢水丹江口水庫下游）出口段“智慧工地項目管理平台”，該平台融合5G、天翼雲、AI、物聯網、大數據、北斗衛星等技術，對施工現場所有的智能化設備進行數據集成和統一可視化展示，實時掌控施工現場的各項作業環境數據和人員施工情況。



同為內地三大電訊商之一的中國移動（00941）亦不落人後。自5G技術商用後，中國移動香港致力於構建可靠的5G網絡，並推出智慧工地解決方案，應用範圍包括5G無人機系統、智能界樁、監察系統、塔式起重機檢視系統、智能安全帽、智能電子鎖等，料可推動香港智慧城市發展。



以自研芯片著稱的華為在建築領域亦有進展。旗下華為雲推出智慧工地解決方案，通過智能AI算法，精準識別工地安全風險並實時發出警報，以預防事故發生，該方案適用於數字化及信息化程度不足、需要依賴人工查看高危場景視頻、無法大量投入人力保障園區安全等類型的工地。



偵測移動方向 避免天秤碰撞



另外，香港電訊（06823）旗下1010推出面向5G的地盤天秤防撞方案，動態定位偵測移動方向，系統可以實時發出警報，避免人員傷亡及財產損失，並且緩解因事故而造成貽誤工期的風險。