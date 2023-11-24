無人機高空測繪　低成本高精準度

中評社香港11月24日電／據大公報報導，無人機有助提升建築工地效率，實現“空地一體化”的地皮開發。例如，在建築開發的勘察設計和施工階段，測繪是必不可少的步驟，傳統而言要借助全站儀、水平儀在地面完成人工測繪，從而繪制地形地貌圖，不僅費時費力，還有一定危險性。



當地面作業效率難以提高時，往往可以將視野轉向空中。通過操縱無人機搭載測繪相機進行拍攝，在經過軟件處理後，便能生成正射影像及數字表面模型，最後再使用測圖軟件生成所需的地形數據。該方法速度快、精度高、成本低，可降低施工人員工作強度，對於施工選址的考察、地形圖的修正、道路設計等很有幫助。



突破視野盲區 全景獲取信息



此外，傳統工地攝像頭僅布置在地面，且拍攝角度不靈活，存在視野盲區。無人機則居高臨下，在全景視角中廣泛獲取工地信息，不僅能定期巡檢防護網、周邊建築物，更深入危險區域高頻次巡檢，充分保障工人安全。



不過，工地安全需要每時每刻把關，而無人機的續航時間普遍不長。據瞭解，市面上的無人機續航時間約為20至30分鐘，若以大疆航拍無人機為例，目前各型號產品續航時間大多在一小時以內。



不過，近年陸續見到有產品實現突破，如西北工業大學的“信鴿”仿生無人機打破3小時飛行時間，相信隨著技術進步，無人機將“愈飛愈持久”。