AI監測工地專家：排查隱患增安全

中評社香港11月24日電／據大公報報導，隨著技術發展以及行業轉型需求漸增，人工智能（AI）進入建造業視野。為提升工地安全性，AI異常狀況偵測技術、熱像鏡頭等多項應用層出不窮，特區政府亦力推“安全智慧工地”系統，期望在年內推廣至大部分本港工地。業內人士認為，AI發展迅速，有助改善建築業運作效率，更能守住工地“安全底線”，不過與地產代理、物業管理等關聯行業相比，地產開發偏向傳統化，AI應用進度較為緩慢，大規模落地實施或需要一段時間。＼大公報記者 蔣去悄



安全性是建造業難以避免的話題。事實上，在香港的工地死亡個案中，有三至四成與建造業有關，業界並非不重視安全措施，但僅依賴肉眼監察有其局限性，難以與科技匹敵。



香港工程師學會指出，大多數工作情況只按法例提供基本保障，並未全面顧及工人的安全，往往在事故發生時導致悲劇，呼籲將創新科技和智慧技術融入工程過程中，從而提供更安全、可持續的工作環境，保障工人的生命和健康。



工人誤闖高危區 系統即通報



在AI支持下，建造業能在建築工人安全保障上更進一步，例如通過AI分析人體動作，判斷員工是否遇上危險。香港大學運動人工智能實驗室總監霍偉棟表示，相關技術能看見工人有無出現在危險區域、有無抽煙，並立刻匯報給操作員，即時發現、解決問題。此外，工地人流密集，同時頻頻有田螺車出入，帶來不小安全風險，在這方面AI也能有所作為。



今年3月，尖沙咀前海員俱樂部地盤內興建的大廈發生四級大火，從深夜燒到白天，工地的消防設施是否充足，再度引起社會關注。專家認為，裝備AI的工地反應更加迅速，更能防止火災帶來的財產損失。



霍偉棟指出，雖然工地有安裝傳統報警器，但每日工地環境都不同，普通視像鏡頭難以看清火苗，若安裝人工智能熱像鏡頭，更有助及時發現“星星之火”。



有無戴安全帽 AI一目了然

