今年大型活動浪接浪　成果豐碩

中評社香港11月24日電／據大公報報導，香港近期接連舉辦多項大型活動，例如11月初舉行的“香港金融科技周2023”，以及緊接其後的“國際金融領袖投資峰會”，均取得豐碩成果。



金融科技周：90經濟體參與



由財經事務及庫務局與投資推廣署主辦，金管局、證監會和保監局協辦的“金融科技周2023”今年已踏入第8屆，吸引來自全球超過90個經濟體逾3萬名人士參加，及超過500萬在線觀看次數。財經事務及庫務局在活動上公布三項新措施，包括籌建綜合基金平台，促進本地零售基金市場的發展；拓展數字人民幣應用場景，研究容許訪港內地旅客以數字人民幣為八達通卡增值；優化對Web 3.0及虛擬資產的監管措施，使代幣化發展及其他方面的發展可以更穩健。



金管局在金融科技周也公布多項措施的最新進展，以鞏固香港金融科技的實力，包括：FPS x PromptPay二維碼付款、代幣化在債券市場的應用、“數碼港元”先導計劃，以至銀行服務數碼化等。



金融峰會：吸引全球投資者



國際金融領袖投資峰會於11月6日至11月8日期間舉行，為期三天的峰會迎來了超過350名與會者。主峰會以“駕馭複雜的環境”為主題，深入討論正重塑全球金融業的趨勢和變化，包括因通脹路徑不明、全球增長勢頭減弱及金融環境趨緊而衍生的宏觀經濟挑戰，以及不斷變化的投資環境。此外，演講嘉賓亦探討中國經濟、科技和可持續發展三項長遠趨勢帶來的機遇，而內地決策當局則就中國經濟的狀況及未來發展方向分享看法。



金管局形容一眾嘉賓積極參與峰會，其留港日程亦見繁忙，正好體現了香港作為國際金融中心的活力和重要性。證監會亦說，研討會以及整個峰會都印證了香港作為區域和環球領先金融市場對全球投資者的強大吸引力。