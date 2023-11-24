﻿和黃醫藥擬港設中心　AI加速研發新藥

中評社香港11月24日電／據大公報報導，和黃醫藥（00013）宣布，其自主研發用於腸癌治療的創新標靶藥，獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准上市，成為首隻於美國獲批的中國研發適用於實體腫瘤的小分子抗瘤藥物。和黃醫藥主席杜志強表示，該公司已與特區政府部門初步接觸，計劃未來一年在港開設研發中心，暫時物色科技園或河套等地，希望利用人工智能加速研發新藥。



被問到為何選擇在香港設研發中心，杜志強表示，公司創立時，於內地研發具成本優勢、人工低，但現時香港研發成本未必高於內地，且內地高級人員薪俸稅率較高，甚至比美國更高，故對高收入科學家而言，香港會較有吸引力，因此不少科學家和高層人士都有意來港，但強調不會裁減內地人手。



另外，早前其子公司和記黃埔醫藥（上海），與武田製藥之子公司達成獨家許可協議，在除內地、香港和澳門以外的全球範圍內進一步推進呋喹替尼的開發、商業化和生產，而呋喹替尼在內地、香港和澳門則由和黃醫藥銷售。因此，和記黃埔醫藥（上海）將獲得總額可高達11.3億美元的付款，其中包括協議完成時4億美元的首付款，這將有助公司增加現金流。



目前和黃醫藥已有13個自主研發的抗腫瘤創新藥物進入臨床研究階段，其中3只創新藥物已獲國家藥監局批准於內地上市，同時亦有超過40項臨床試驗於全球展開，包括逾15項註冊研究。