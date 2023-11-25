劉兆隆：賴勝算高　投票率低拿38%就能贏

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆。（中評社 資料照） 中評社彰化11月25日電（記者 方敬為）藍白合破局，台灣2024大選形成藍綠白三方爭霸局面。彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，藍白整合未果，形同非綠分裂，如此一來可能影響非綠選民投票意願，整體投票率會降低，當選門檻也會下降，預估得票率38%左右就會上，從民調數據來看，對民進黨賴清德而言是大利多。



劉兆隆估算，在三方競逐狀況下，賴清德目前民調支持度約35%上下，只要拚一下就能當選；國民黨侯友宜可能達到33、34%，民眾黨柯文哲則約31、32%。



劉兆隆認為，台灣民眾黨獨立參選2024後續可能產生的負面效應不少，黨主席柯文哲雖然民調表現看起來有實力，但民眾黨的支持群眾大多來自年輕族群與網路聲量，這些支持度能否轉換成選票，令人存疑，反而國民黨有扎實的地方組織經營，民調與選票的轉換率不會有太大落差。而民眾黨本來透過合作的方式能夠有機會取得行政權，是培養政黨壯大的契機，如今勝選機率大幅低，恐怕難逃泡沫化的命運。



劉兆隆，政治大學政治學系博士，曾任香港中文大學訪問學者、台灣文官學院特聘講座等。研究專長在中國大陸問題與兩岸關係、政治經濟學、台灣政治經濟發展、台灣政治發展等。



針對台灣2024大選藍綠白爭霸，劉兆隆表示，定於一尊的民進黨對上無法團結的非綠陣營，以選民投票意願來說，絕對是綠營得利，賴清德勝選利基相對穩固，由於是三組人馬競選，選民投票熱情會相較“一對一”對決局面要來得低，如果今天藍白合對上綠，非綠選民的熱情就會被激發出來，綠營支持者也會因為有危機感而踴躍投票，整體投票率會偏高。



他說，但現在的情況則相反，非綠陣營分裂，非綠選民的投票意願拉低，綠營支持者也相對老神在在，因此整體投票率會偏低，這樣的局面，會對團結的民進黨陣營有利，預估當選門檻只要得票率超過38%就能贏，而以目前藍綠白三方人馬在民調上的表現來看，賴清德支持度約35%上下，只要拚一下就能當選，除非出現變數，例如藍白陣營有一方的氣勢如虹，激發選民投票熱情，產生強烈的棄保效應。