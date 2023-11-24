正確理解“數字灣區”的積極舉措

中評社香港11月24日電／據大公報報導，廣東省人民政府辦公廳日前印發《“數字灣區”建設三年行動方案》（以下簡稱《方案》），標誌著“數字灣區”建設進入了全面實施的階段。近年來，中央積極推進粵港澳大灣區生產要素流動和人員往來便利化，推動要素流通規則的國際化銜接，在便利三地居民往來的基礎上加快推進規則對接，一直是大灣區建設的重點工作。今次《方案》的公布正是相關舉措向前邁進的一大步。然而，一些別有用心的人作出刻意誤讀和歪曲，因此有必要讓公眾正確理解舉措的積極意義。



今次《方案》就“要素通”、“基座通”、“商事通”、“產業通”、“治理通”、“生活通”等不同範疇列出數十項措施，從數字政府到人才、物流，再到數字化新型基建、市場投資、公共服務融合便利等，可謂包羅萬有，一應俱全。



而其中較多香港市民關心的莫過於推動粵港澳政務服務一體化方面，《方案》提出圍繞“用戶通、系統通、數據通、證照通、業務通”目標，加快推動大灣區政務服務事項目錄、標準銜接，按照用戶授權原則，著力打通粵港澳三地政務服務鏈條和數據共享堵點，推動三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業和居民高頻事項“跨境通辦”。



絕非要“統一身份證”



另外，《方案》亦提出要依托“灣事通”平台提升灣區居民公共服務便捷性。推動廣東政務服務網、“粵系列”移動政務服務平台與香港“智方便”、澳門“一戶通”等政府服務平台對接互認。充分聚合和引導社會力量，打造“灣事通”泛公共服務與資訊平台，圍繞粵港澳三地居民出行、通關、通信、支付、求職、養老、醫療、教育、保險、吃住游等場景和習慣，提供無感、便捷的跨境服務。拓展跨境電子錢包、數字貨幣、移動支付等應用在大灣區互認互通。



不管是三地居民統一身份認證，還是“灣事通”平台，其最大目的都是為了便利三地居民相互往來，在使用三地公共服務時可以更加便捷。相信不少港人平日在內地想使用電子支付系統，或者想辦理一個內地手機號碼、或購買機票、車票等須出示身份證明的情況下，都或多或少會碰上一些麻煩以至困難，相關舉措正是因應這些呼聲而出台，讓三地居民不論旅遊、商務，均能順暢地感受到大灣區運作的一體性和高效性，也衹有做到如此，粵港澳大灣區才能與其他的世界一流灣區媲美。



然而，有些人一看見統一身份認證，就不求甚解，又或是別有用心地聲稱當局要“兩地統一身份證”云云。這是大錯特錯的。首先是《方案》里根本由始至終都沒有提及過兩地要統一“身份證”，而是統一“身份認證”。“統一身份認證”其實更著眼於數字化的應用，例如港澳現有的e站通，便可以讓港澳企業和居民足不出港澳而辦深圳事；“i深圳”應用程式早前亦上線了港澳服務專區，實現社保、公積金等百多項高頻涉港澳政務服務事項“指尖辦”；同時相關部門亦發行了深港一卡通，實現深港兩地公共交通一卡通乘；上線河套深港科技創新合作區深圳園區的“一號通道”信息系統，也實現兩地車輛跨境“一件事一次辦”。

