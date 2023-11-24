深港合作為北都建設提供新動能

中評社香港11月24日電／據大公報報導，特區政府早前公布《北部都會區行動綱領》，明確發展四大區域，勾畫北部都會區發展藍圖並訂下時間表，這既是北部都會區發展的又一里程碑，亦為深港合作帶來新動能。深圳羅湖區昨日公布系列創新舉措，以深港商貿區為核心區域，推動羅湖全域與香港北部都會區對接。在深圳等大灣區內地城市全力配合與對接下，香港北部都會區發展將如虎添翼。



坐擁羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸的羅湖區，與香港山水相連，經濟相融，在改革開放初期率先得益於深港合作，也一直致力於成為深港融合的“橋頭堡”和“領航區”。在羅湖區提出“三力三區”的產業發展定位中，打造“具有世界潮流引領力的國際消費中心核心區、具有全球資源配置力的深港融合發展先行區、具有國際輻射力的現代服務業集聚示範區”，深港合作是其中的關鍵詞。



香港《北部都會區行動綱領》明確的四大發展區域，其中與羅湖區對接的“口岸商貿和產業區”占地最廣。羅湖區即將發布“羅湖深港融合發展三年行動方案”，推出產業鏈接“紫荊島”、要素流動“羅湖橋”，青年發展“火鳳凰”、公共服務“東江水”、區域聯動“圓夢城”五大計劃，奏響了全面配合香港北部都會區發展的新篇章。值得一提的是，深圳羅湖區的三年“行動方案”，對應了香港北都的“行動綱領”，此一細節，足顯羅湖區支持香港北都發展的大格局。



羅湖區方面釋放出來的信息是，將瞄准重點產業深度合作，雙向賦能，在產業、規劃、要素等方面與香港深度鏈接。在產業方面，羅湖將利用過境地塊，打造跨境金融、國際貿易、生命健康等產業方向的合作示範園區；在商務服務方面，羅湖將對接香港重點打造文錦渡跨境服務區；圍繞規則銜接，羅湖將深化與香港在營商環境、民生服務方面的機制對接；在基礎設施方面，羅湖積極營造便利港人港企活動的高品質生產生活環境，提升口岸服務，優化通關體驗，並積極銜接北部都會區的“兩鐵一路”基礎設施。



好消息接踵而至。中國科學技術協會昨日發布支持河套建設的“大禮包”——《中國科協支持河套合作區建設的重點工作》，助力打造粵港澳大灣區國際科技創新中心重要極點，努力使河套區成為大灣區高質量發展的重要引擎。同日，國家司法部在新聞發布會上介紹支持港澳律師參與大灣區內地城市建設的舉措。目前，港澳律師大灣區內地城市執業試點工作取得階段性成果，至今舉辦3次執業考試，1500多名參加者中，有372名港澳律師取得在大灣區內地城市執業資格。司法部表示將持續完善法律服務對港澳開放的各項政策，研究細化港澳律師大灣區內地城市試點配套措施機制，為港澳律師在內地執業提供更多機遇和平台。



國家是香港最堅定的靠山，共建大灣區為香港提供不竭的動能。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥近日接見港澳青年代表團時，勉勵香港青年積極融入國家發展大局，書寫精彩人生，相信港澳青年的“奮鬥之路一定會越走越寬、越走越順，前途一片光明。”其實，在新時代下，香港社會各行各業各階層的奮鬥之路，都一定越走越寬，越走越順，前途一片光明。