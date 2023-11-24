近水樓台先得月　台企布局大陸具優勢

中評社香港11月24日電／據大公報報導，2023兩岸企業家峰會10周年年會最近在南京舉行。由於這是疫後兩岸首次舉行關於推動兩岸經濟合作、促進產業融合發展的高端會議，因而備受各界關注。中共中央總書記、國家主席習近平向2023兩岸企業家峰會10周年年會致賀信，他在賀信中指出，我們將繼續致力於促進兩岸經濟交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，助力台胞台企融入新發展格局、實現高質量發展。



對此，與會的台灣企業家紛紛表示，習近平總書記的賀信猶如一顆定心丸，進一步堅定了他們在大陸扎根發展的信心。



改革開放40多年來，大陸經濟發展成就舉世矚目。當前全球經濟不確定性因素較多，但大陸經濟發展長期向好的基本面沒有變，經濟韌性好、潛力足、回旋餘地大的基本特徵沒有變，經濟持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有變。大陸內需市場巨大，基礎設施完善，產業體系齊備，人力資源充足，是全球最具發展潛力和投資環境最為優越的地區之一。而且兩岸同根同源、同聲同氣，文化習俗相近，本就是一家人，台胞台企進軍大陸市場具有“近水樓台先得月”的天然優勢，台灣方面更是從兩岸經貿往來中獲得巨額順差。1993年台灣對大陸貿易的順差突破100億美元達113.8億美元，2004年突破500億美元大關，2013年更是突破了千億美元，創下當時1160億美元的新紀錄，之後台灣對大陸貿易順差均保持在1000億美元左右水平。2022年台灣對大陸貿易享有高達約1565億美元貿易順差。



多年來，兩岸經貿往來緊密乃是經濟規律使然。商人的“經濟嗅覺”最靈敏，哪裡有錢賺就去哪裡，大陸市場大、機會多，所以一直是台商投資的熱土。而“逢中必反”的民進黨當局竟然企圖在經濟方面搞“去中國化”、搞“脫鈎斷鏈”，注定失敗。所謂“新南向辦公室”在運作一年多後便關閉了，一些原本在東南亞投資設廠的台商也回到大陸重新發展。有東南亞的台商抱怨當地生產成本遠超預期，且供應鏈配套嚴重不足，不得不關停東南亞工廠。



事實證明，不論民進黨當局如何漠視兩岸經濟合作，如何阻撓兩岸經貿往來，兩岸經貿交流都無法脫鈎。正如大陸方面所說，兩岸經貿合作有助於發揮互補優勢，民進黨當局自外於全球最具潛力大市場的想法和做法，就好比是揪著自己的頭髮想離開地面，是非常可笑的，也是徒勞的。