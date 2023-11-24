港深聯手推動“藍綠康樂生態圈”發展

中評社香港11月24日電／據大公報報導，被譽為“山海專列”的深圳地鐵8號線二期工程，將於12月28日開通。今後港人由蓮塘口岸直達有“東方夏威夷”之稱的深圳大、小梅沙，車資是區區6元人民幣；由羅湖口岸乘搭深圳地鐵1號線到小梅沙站，也不過7元人民幣。深圳公共交通發展速度驚人，正是大灣區內地城市基建一日千里的縮影。香港在加快與深圳市的基建對接的同時，亦要具備更廣闊的視野，港深聯手發展沙頭角、印洲塘、大小梅沙等海上綠色資源，將形成規模宏大、世界級的海上樂園，為本港旅遊業及共建大灣區提供新動能。



大、小梅沙是深圳大鵬灣的兩顆明珠。大鵬灣在陸地上鄰近香港蓮塘口岸，在海上則與香港的印洲塘融為一體，而地理上更靠近深圳、位於大鵬灣的東平洲，早被評為香港十大美景之一。一言以蔽之，沙頭角、蓮麻坑、印洲塘、大小梅沙加上一些自然村落和外島，山海相連，風光旖旎，若能跨境發展，可以發揮“1＋1大於2”的效果，成為大灣區建設的一塊重要拼圖。



2021年特區政府首次提出“北部都會區”藍圖時，就有了“兩城三圈”的構想，其中一圈就是與深圳合作，聯手將印洲塘和大鵬灣發展成為海上旅遊區。行政長官李家超早前發表第二份施政報告，“北部都會區”計劃有了更具體的行動綱領，北都將分為四大區域，其中紅花嶺、沙頭角、印洲塘等地人文和自然資源豐富，將打造為“藍綠康樂旅遊生態圈”，帶動康樂及旅遊發展。



隨著蓮塘口岸年前投入營運，沙頭角口岸也在加快建設之中，香港這邊的跨境基建不斷完善，為跨境合作創造了條件。深圳方面在推動跨境基建方面更加積極，而且效率驚人。下月開通的深圳地鐵8號線二期工程，由鹽田站末端接出，東延至小梅沙站，全長約8公里，均在鹽田區內，共設4座車站，分別是鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站。對港人來說，這條新線路為北上旅遊消費提供了便利，由蓮塘關口出發到大、小梅沙最快；若由羅湖、深圳機場、沙頭角、深圳北站等地前往大、小梅沙，一樣便捷。



香港與深圳在跨境交通基建方面的發展，體現大灣區建設正在不斷加速，向縱深發展，這為兩地聯手發展綠色旅遊區創造了條件，這裡將為未來大量增加的北都居民提供理想的﻿休閑之所，也有助提升香港旅遊業的競爭力。



需要指出的是，深圳地鐵8號線只是其交通藍圖的一個節點。正在建設中的其他地鐵線，包括連接坪地至福田的地鐵3號線第四期，預計2025年通車；將於2028年啟用的地鐵11號線北延，將連接深圳與東莞的地鐵；由機場北站至福田會展站的20號線二期工程，已進入勘察設計階段；由深圳機場直達前海的穗莞深城際鐵路延線，正在建設之中；深圳直達江門鐵路於2028年通車後，由廣州南沙至深圳機場，只需要12分鐘。更不用說即將啟用的深中通道，將大大縮短深圳與粵西的距離。



以基建帶動發展，這是內地城市的成功經驗，香港可從中得到啟發。“北部都會區”計劃是一個重要契機，圍繞北都的交通基建是跨境基建的重要內容。特區政府與廣東及深圳市都成立了不少專班，專責各個領域的協調發展，深圳等地發展速度飛快，香港的步伐也應該邁得更大一些。