中評社香港11月24日電／據大公報報導，中美兩國元首在舊金山會晤，引發全球關注，旁觀者清的德國主流媒體德國之聲認為讓世界“安心”，這凸顯中美兩國緩和是世界穩定的關鍵。值得一提的是，中國不僅是全球穩定的壓艙石，也是全球經濟﻿復甦的發動機。



國際貨幣基金組織認為，儘管全球經濟﻿復甦面臨一些風險和挑戰，包括中國在內的亞太地區仍將是全球經濟最具活力的地區，將繼續為全球增長作出重要貢獻。從經濟增長貢獻率來看，發達經濟體將在2023年貢獻全球經濟增長的20%，發展中經濟體將貢獻全球經濟增長的80%。其中，亞洲發展中國家將貢獻60%，中國將貢獻32%，仍將是全球經濟增長的最大動力源。



儘管如此，西方一些媒體和政客還是繼續唱衰中國，一邊拿著“放大鏡”放大中國某些經濟數據，一邊用“顯微鏡”查找中國經濟的所謂短板。現在，西方開始緊盯中國外貿和外資兩個指標，從外貿外資同比數據的減少作為中國經濟“不行”的證據。



一是認為中國外貿動力不足。據海關總署數據，中國前三季度進出口總值30.8萬億元人民幣，同比微降0.2%。其中，出口17.6萬億元，同比增長0.6%；進口13.2萬億元，同比下降1.2%。雖然進出口數據出現了一定程度的“微降”，但是部分西方媒體和分析者找到了所謂“逐月下降”的指標，就武斷認為中國貿易動力衰減了，也成為中國經濟“不行”的證據。



“唱衰”中國經濟別有用心



作為全球第一大貨物貿易體，中國進出口貿易不可能“漲不停”，這不符合基本的貿易邏輯。何況，國際貿易和國際市場脫不了關係，中國進出口出現波動，和國際貿易大環境脫不了關係。何況，美國還對中國進行了貿易到科技多重的禁限措施，中國外貿若是動力衰減，也和美國拖累相關。



何況，中國10月份貨物進出口出現了同比增速由降轉升的可喜現象。10月貨物進出口總額35417億元，同比增長0.9%，比上月下降0.7%。其中，出口19736億元，下降3.1%；進口15681億元，增長6.4%。進出口相抵，貿易順差4055億元。進出口情況的改善，不僅說明西方唱衰中國貿易的破產，也凸顯中國經濟的韌性和貿易形勢的好轉。

