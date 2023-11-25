趙春山語中評：賴若當選兩岸關係絕對不會好

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社 資料照） 中評社台北11月25日電（記者 楊騰凱）2024大選呈現民進黨賴清德與蕭美琴、中國國民黨侯友宜與趙少康、台灣民眾黨柯文哲吳與欣盈三方大戰，在野分裂致使賴蕭配當選機率高。如果賴清德當選對台海會有什麼樣的衝擊？淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山對中評社表示，賴清德一旦勝選，兩岸關係絕對不會好的，雙方要想恢復對話是絕對不可能的。美國也會擔心賴當選後兩岸關係會越來越壞，屆時會被迫介入台海衝突。



趙春山為政治大學法學博士，研究專長包括中共政治制度研究、中共與周邊國家關係、中共意識形態研究、中共對外開放政策研究，是馬英九政府兩岸政策重要智囊。趙春山現為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授。



2024台灣大選結果，對於台海未來是很關鍵的選擇？



趙春山表示，對的，這次APEC所有國際媒體關注美國總統拜登與習近平見面，其實也就是關注台灣問題，他們之所以會關心，說穿了就是台灣2024選舉後，可能會出現一名“台獨”色彩的領導人，因為目前賴清德勝選的可能性很大，賴清德一旦勝選，兩岸關係絕對不會好的，雙方要想恢復對話是絕對不可能的。民進黨不接受九二共識，而在大陸眼中賴清德本來就主張“台獨”，再加上副手蕭美琴也被列入“台獨”黑名單，等於就是獨上加獨。

