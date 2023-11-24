麗江至香格里拉鐵路即將開通運營

中評社北京11月24日電／新華社報導，記者24日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，麗江至香格里拉鐵路（麗香鐵路）將於11月26日建成通車，兩地間最快1小時18分可達，昆明經大理、麗江可直達香格里拉。



麗香鐵路起自雲南省麗江市玉龍納西族自治縣麗江站，接入雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市香格里拉站，設計時速140公里，全長139公里，為國家Ⅰ級單線電氣化鐵路。自2014年12月開工建設以來，國鐵集團組織各參建單位和廣大建設者挑戰極限、勇創一流，優質高效推進工程建設，為中國高原鐵路建設積累了寶貴經驗。



據負責全線接觸網等“四電”工程建設的中國鐵建電氣化局項目總工程師袁珺介紹，麗香鐵路金沙江特大橋為全線控制性工程，主跨達660米，橋面離江面垂直距離約250米，相當於80多層樓高。建設者開展技術攻關，解決了列車通過金沙江特大橋時，因橋面動態變化對接觸網設備產生影響等安全風險問題，實現了中國複雜山區條件下鐵路懸索橋接觸網施工領域零的突破。



麗香鐵路開通運營初期，鐵路部門每日安排開行旅客列車8列，昆明、大理、麗江站至香格里拉站最快分別4小時30分、3小時58分、1小時18分可達。為提升運營品質、滿足旅客不同出行需求，中國鐵路昆明局集團公司客運部副主任張蘋表示，鐵路部門將在麗香鐵路各站間實施靈活折扣、差異化的市場化票價機制，為旅客出行提供更多的選擇，運營初期執行票價最高為公佈票價的9折、最低為7折。



麗香鐵路是中國《中長期鐵路網規劃》中滇藏鐵路的重要組成部分，開通運營後，將有力提升民族地區運輸服務保障能力，對促進民族團結、鞏固邊疆穩定、推動雲南經濟社會高質量發展，具有十分重要的意義。

