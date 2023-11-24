港珠澳大橋旅遊12月中旬開通試運營

中評社北京11月24日電／港珠澳大橋旅遊試運營將於今年12月中旬開通，屆時港澳和內地居民可經大橋珠海公路口岸出發，參團遊覽大橋，這是記者從24日召開的新聞發佈會上瞭解到的。



新華社報導，港珠澳大橋管理局副局長段國欽介紹，試運營開通後，遊客可近距離遊覽“風帆”造型的九洲橋、“海豚”造型的江海橋、“中國結”造型的青州橋三座通航孔橋，還可能偶遇有“海上大熊貓”之稱的中華白海豚。遊客停留的藍海豚島採用“蠔貝”造型，吸收“騎樓”元素，擁有世界最大的海工清水混凝土建築群。



據介紹，今年10月，國務院正式批覆，同意增加港珠澳大橋海關監管區、口岸限定區域的旅遊功能，允許有序開展從港珠澳大橋珠海公路口岸出發往返藍海豚島旅遊活動。目前，大橋旅遊查驗監管及配套設施建設工作已完成，旅遊安全綜合管理機制已完善，港珠澳大橋旅遊試運營具備開通條件。



珠海出入境邊防檢查總站港珠澳大橋邊檢站政委林美紅表示，大橋旅遊不屬於出境遊，遊客須整團、原路、按時返回旅遊檢查廳，遊覽結束後如需前往香港、澳門，需經口岸通關大廳按程序辦理出入境手續。試運營階段，大橋旅遊將對兩類人士開放：一是持有效居民身份證的內地居民；二是已入境內地且持有效港澳居民來往內地通行證的港澳居民。



2018年10月23日，全長55公里的港珠澳大橋正式開通，這是“一國兩制”框架下，粵港澳三地首次合作共建的超大型跨海交通工程。