中評數據：粵車南下香港 需共同化解挑戰

圖1 自通關以來香港社交媒體涉大灣區議題的關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港12月27日電/11月2日，香港特區政府宣布“粵車南下”的有關安排。“粵車南下”首階段，來自廣東或澳門的旅客泊車後可到香港國際機場乘搭飛機或入境香港，預計將於明年內實施；第二階段則會全面開放內地車輛自駕來港，包括進入市區，但暫時沒有既定時間表。“粵車南下”的實施安排一經公佈，旋即在香港社會引發較高的討論度，且該議題目前仍在繼續發酵。中評智庫大數據中心通過對香港社交媒體的輿情數據及各官方機構的統計數字進行分析後發現，儘管在大灣區融合發展進程加快的大背景下，香港市民對早前推出的“港車北上”大多持支持歡迎的態度，但對於即將落實的“粵車南下”卻呈現出期待與疑慮交織的心態。多數輿論在看到“粵車南下”所帶來機遇的同時，也提出了不少有關道路承載量、使用安全等民生層面的擔憂，需要特區政府納入考量並提出有效的解決方案。



粵港澳大灣區建設自啟動以來就高度重視加強各地之間基礎設施的“硬聯通”，近年來香港特區政府更是主動有為、積極與灣區內其他城市商討合作，探索在規則標準上進一步深化“軟聯通”。由圖1可知，自今年初恢復通關以來，有關大灣區議題的討論在香港社交媒體此起彼伏，每隔幾周就會出現一個升幅較明顯的關注度峰值，且大多都由兩地在不同領域上加深制度對接、促進交流合作的“軟聯通”進程所引發，如今年4月9名大灣區醫生獲有限度註冊到香港執業、以及7月便利香港市民赴內地自駕的“港車北上”正式實施。近期，香港特區政府於11月公佈的“粵車南下”安排引發社交媒體關注，成為最新一輪與大灣區融合議題相關的焦點。



香港運輸與物流局局長林世雄於11月初表示，施政報告提及的港珠澳大橋香港口岸正在興建的附自動化泊位停車場，日後將可供廣東或澳門的自駕旅客在此停泊車輛，旅客之後可再選擇前往香港國際機場或進入市區，指這是明年內將會實施的“粵車南下”的第一階段。隨後，特首李家超也回應，“粵車南下”是香港特區政府的政策方向，會積極多聽不同意見，並與廣東省有關部門商討。有鑒於早前“港車北上”落地後，深圳等大灣區城市的經濟在港人北上消費下被有力拉動，不少香港市民也期待接下來“粵車南下”的實施，能吸引更多內地民眾來港消費，並進一步加速兩地居民之間的交流與融合。

