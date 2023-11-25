北京來論：賴淡化台海戰爭風險意在騙選票

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣（中評社資料圖） 中評社北京11月25日電（作者 李振廣）11月15日，國家主席習近平在美國舊金山與美國總統拜登舉行國際社會高度關注的中美元首會晤。會晤中，習近平主席重點就台灣問題等闡明中方嚴正立場，強調美方應當將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。拜登總統重申了在巴厘島會晤時作出的美國不支持“台灣獨立”等五點承諾。這次會晤舉世矚目、成果豐碩，為實現中美關係健康、穩定、可持續發展指明了方向，為亞太合作帶來新動力，為國際和地區格局注入正能量。



中美雙方在台灣問題上的立場和表態，對島內“台獨”勢力形成巨大壓力。挑釁大陸、破壞現狀的“台獨”言行，島內老百姓很憂心，美國人不放心，已經成為賴清德一幹人等參與選舉的“票房毒藥”。因此，他們避重就輕，“自動忽略”美國不支持“台獨”的表態，轉而斷章取義，賣力散播美國媒體所謂大陸未來數年“沒有攻台計劃”的報導。這正說明他們其實對“台獨”意味著戰爭心知肚明。他們之所以極力混淆視聽、玩弄文字遊戲，企圖淡化、否定“台獨”分裂活動的危害性和危險性，洗白“台獨工作者”就是“麻煩製造者”、“戰爭製造者”的形象，根本目的就在於欺騙島內民眾，撈取政治私利，騙取選票。



眾所周知，“台獨”意味著戰爭。“台獨”是台海和平穩定的最大威脅和台灣同胞利益福祉的最大禍害。賴清德是“台獨金孫”，是徹頭徹尾的“台獨工作者”。最近假意“戒獨”，大講“和平”，無非是為了選舉。其人如果竊取島內“執政權”，必然會撕下偽裝，一旦權在手，便把“獨”來行，將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。“票投民進黨，青年上戰場。”賴清德為一己“台獨”私心，不惜讓台灣陷於戰火，毫不猶豫地把台灣民眾特別是青年推向戰場。這個問題涉及到眾多台灣青年的身家性命、人生幸福。這是一個值得全體台灣同胞高度警惕和認真思考的大問題！



（作者李振廣系北京聯合大學台灣研究院副院長、教授）