歐洲多國出現禽流感疫情

中評社北京11月24日電／近來，德國、丹麥和芬蘭等歐洲國家報告出現禽流感疫情。相關國家政府部門已展開動物撲殺、疫情排查等工作，並呼籲養殖戶提高警惕。



新華社援引德國媒體報導，德國梅克倫堡-前波美拉尼亞州、下薩克森州、圖林根州本周先後報告高致病性禽流感病例。目前，有3個農場受影響，數萬隻家禽被撲殺。



梅克倫堡-前波美拉尼亞州農業部長蒂爾·巴克豪斯對當地媒體說，雖然目前報告病例數不多，但隨著北半球最冷季節的來臨，疫情恐怕會繼續蔓延。



巴克豪斯呼籲家禽飼養者保持警惕，盡可能採取更嚴格的生物安全措施，包括向獸醫和食品監督辦公室通報任何不明原因的家禽生病或死亡案例，並盡快對動物進行禽流感病毒檢測等。



丹麥獸醫與食品管理局22日發佈新聞公報說，國家血清研究所檢測證實，日德蘭半島邊境城市岑訥附近的一個雉雞養殖場近日發現禽流感病例。為防止疫情擴散，該管理局已開始對該養殖場的約2700隻雉雞進行撲殺。數據顯示，進入11月以來，丹麥至少有3地陸續爆發禽流感疫情。



丹麥獸醫與食品管理局說，發生疫情的雉雞養殖場位於一條候鳥遷徙路線上，季節性候鳥遷徙可能是導致該地雉雞感染禽流感的原因。



丹麥獸醫與食品管理局已在該養殖場周圍設立半徑3公里的保護區和半徑10公里的監視區，這兩個區域內的家禽和鳥類飼養者必須在相關網站進行登記；禁止在保護區內舉辦鳥類展覽；禁止禽類和禽類產品在保護區內以及向保護區外流動；此外，還建議避免家禽、家養鳥類與野生鳥類接觸等。



今年7月中旬以來，禽流感在芬蘭毛皮動物養殖場的流行引發高度關注。據芬蘭廣播公司報導，今年夏季和秋季期間，芬蘭共有56個毛皮動物養殖場中檢測到禽流感病毒。



芬蘭食品管理局從9月初開始對該國所有毛皮動物養殖場進行禽流感排查。排查分為兩個階段，第一階段主要排查養殖水貂體內是否存在禽流感病毒。在這個階段，該國的約110個水貂養殖場中有3個發現禽流感病毒。11月初，芬蘭食品管理局進入針對養殖狐狸和浣熊的第二階段排查。截至11月10日，該局已檢查過的38個狐狸或浣熊養殖場中有10個發現禽流感病毒。



目前，芬蘭食品管理局的禽流感排查仍在繼續，預計今年年底完成。該局表示，一旦發現來自毛皮動物養殖場的樣本顯示出禽流感病毒抗體，將下令對養殖場動物進行撲殺。