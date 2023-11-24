墨子巡天望遠鏡發現首批近地小行星

中評社北京11月24日電／新華社報導，記者24日從中國科學院紫金山天文台、中國科學技術大學天文與空間科學學院獲悉，墨子巡天望遠鏡新發現的兩顆近地小行星——2023 WX1和2023 WB2近日得到國際小行星中心確認，這是墨子巡天望遠鏡發現的首批近地小行星。



近地小行星2023 WX1和2023 WB2均是11月18日首次觀測到，發現時的視亮度分別為20.8等和21.0等，視運動速度分別為0.513度/天和1.006度/天。累積了多個觀測站的觀測數據後，2023 WX1和2023 WB2的軌道已經確定。其中2023 WX1與地球的最小軌道交會距離為0.0416個天文單位，預估直徑約170米。



墨子巡天望遠鏡是中國科學技術大學和中國科學院紫金山天文台聯合研製的大視場光學成像望遠鏡，已于2023年9月17日發佈首光圖像，這一望遠鏡也是目前北半球光學時域巡天能力最強的設備。



太陽系天體普查是墨子巡天望遠鏡的主要科學目標之一，墨子巡天望遠鏡在首光後開展了太陽系小天體的測試巡天觀測。目前，中國科學院紫金山天文台行星科學與深空探測研究部主任、中國科學技術大學天文與空間科學學院博士生導師趙海斌領導的墨子巡天望遠鏡太陽系天體研究團隊已經發現了一批新的主帶小行星，並實現了多顆近地小行星的重新確認，還有一批近地小行星候選體等待後隨跟蹤確認。

