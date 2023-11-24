賴清德諷藍白歹戲替郭抱屈　批趙政媒兩棲

賴清德替謝志忠站台，會前接受媒體聯訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月24日電（記者 方敬為）民進黨大選參選人、黨主席賴清德24日晚間赴台中豐原替同黨“立委”參選人謝志忠站台造勢，針對藍白合作破局等時事議題受訪表示，藍白合這齣戲演了幾個月，完結篇更高潮迭起，人民終於看清藍白兩黨只是為了政黨利益分贓，他並替鴻海創辦人郭台銘退選抱屈，直言郭是受到中國打壓，大家都要聲援郭台銘。



對於國民黨提名中廣董事長趙少康與擔任副手，與大選參選人侯友宜搭檔參選，賴清德則批趙參選卻未請辭中廣董座，有政媒兩棲的疑慮，想問侯有何態度？



民進黨台中市第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）“立委”參選人謝志忠24日晚間舉辦競選總部成立造勢大會，邀請賴清德助講站台，賴在登台前接受媒體聯訪回應時事議題。



針對藍白合破局，2024大選形成藍綠白三強爭霸局面的看法，賴清德表示，藍白合的戲碼已經演幾個月了，23日的完結篇更是高潮迭起，更讓人民看清楚，所謂藍白合併不是真正為了“國家”，也不是為了人民，其實只是為了政黨的利益分贓而已。



賴清德強調，有別於藍白合民進黨更重視“全民合”，特別是台灣面對國際形勢的挑戰非常大，一定要全民團結合作，請大家支持最有經驗，也通過磨練考驗的賴清德跟蕭美琴的團隊，民進黨不管是一組對一組還是一組對兩組，我們的競選模式都不會改變，仍是做最好的準備，拿出最高的戰力，爭取人民最大的支持，所以藍白合不合對綠營而言都不會有任何影響。



對於藍白副手人選出爐，賴清德說，他不多作評論，不過他想要引用蕭美琴23日舉辦國際記者會當中所講的一句話，三組人馬當中我們這一組是最好的，We are the best，我們有信心，能夠獲得全台民眾最大的支持。