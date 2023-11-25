吳崑玉：藍白鬧翻硬幹　柯沒資源一定是老三

吳崑玉。（中評社 資料照） 中評社台北11月25日電（記者 黃筱筠）2024大選確定三組人登記，前親民黨文宣部副主任、政治評論員吳崑玉接受中評社訪問分析，這次大選與2000年三足鼎立狀況不太一樣。親民黨主席宋楚瑜是從國民黨分出來，當時可以操做棄保。但台灣民眾黨候選人柯文哲與中國國民黨候選人侯友宜並非同樣的DNA，加上藍白兩邊陣營已經鬧翻，雙方一定會操作棄保，但棄保效果有限，“兩邊都在戰鬥動員，兩邊就是硬幹”。



吳崑玉評估，以目前支持度來看，若以2020大選來看，約1400萬投票人數估算，民進黨支持度估約四成，大概有500萬到600萬票，侯友宜應該會有400萬票，柯文哲大概300萬至350萬票左右，柯在沒有資源狀況下，一定會是老三。



2000年大選，當時主要有民進黨陳水扁、國民黨連戰、無黨籍宋楚瑜，還有無黨籍許信良、新黨李敖五組候選人。但主要以扁、連、宋為主要三組人選。當時得票是扁497萬7697票（39.30%）、宋466萬4972票（36.84%）、連292萬5513票（23.10%），連當時算是被藍棄掉的對象，但仍是扁以些微差距拿下勝選。



吳崑玉對中評社分析，這次棄保比較難發酵，2000年大選宋楚瑜系統是從國民黨分出來，那時候操作棄保有機會，雖然兩邊也有互罵，但藍營基層支持者對連、宋都可以支持，但現在侯友宜與柯文哲DNA不同，且藍白合過程幾乎撕破臉，國民黨罵前台北市副市長黃珊珊是戰狼，但是趙少康是戰鬥藍，“兩邊都在戰鬥動員，兩邊就是硬幹”。



他指出，藍白雙方會操作棄保，但是效果不佳，就是各自鞏固基本盤，兩方都會操作棄保，但是棄保不乾淨，能互相轉移的選票有限。



棄保難發酵對民進黨選情有利？吳崑玉也說，選戰趨勢是這樣沒錯，但是不一定三分天下，國民黨還是會比柯文哲大，要打選戰需要有組織盤。選戰也沒有穩贏，誰知道未來兩個月會發生什麼事情，可能一個事情就會讓一方重挫，“賴蕭配”也沒有穩贏。