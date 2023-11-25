曾冠球：民進黨勝選機會高但“國會”難過半

曾冠球。（中評社 資料照） 中評社台北11月25日電（記者 黃筱筠）2024大選確定三組人選，台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球接受中評社訪問表示，依照目前態勢來看，民進黨“賴蕭配”勝選機會比較大，但民眾現在已經成長，當大選可能勝選，“國會”就會希望對民進黨監督、制衡，民進黨要在“國會”拿下過半席次，可能很困難。



第16任“總統”、“副總統”候選人登記已在24日下午5時截止，共有3組完成登記，依序是在21日完成登記的民進黨正副候選人賴清德、蕭美琴，以及24日完成登記的民眾黨正副候選人柯文哲、吳欣盈；國民黨正副候選人侯友宜、趙少康。



民進黨在明年“國會”大選是否能拿下過半席次？



曾冠球表示，這很難說，因為民進黨有執政包袱，包括：低薪、高房價等，有8年執政魔咒。民眾會學習到“立法院”需要監督力量，現在“總統”選舉民進黨過關機會高，但是“國會”要過半就比較困難。在野黨也會主張不要一黨獨大。民進黨若執政，“國會”又過半就跟現在一樣，現在無法說服民眾，行政、立法都給民進黨掌控。



他指出，民眾會思考過去8年“通通都給你們了，也沒有發生什麼變化”，加上民進黨有執政包袱，明年“國會”要過半比較困難，選民在投票行為是會成長的。



曾冠球認為，柯文哲本來是支持藍白合，但最後縮回去，可能擔心藍白整合後，民眾黨不分區席次會受到影響。柯原本認為整合還是能發揮自己的吸引力，但是柯陣營不想，柯最後是妥協了，主戰派黃珊珊日前說柯會戰到底，是強烈訊號，柯粉支持者期待很高，柯文哲最後跟幕僚妥協了。



曾冠球對中評社分析，依照目前情況來看，民進黨大選勝出機會大，但“國會”難過半，民眾會希望制衡。現在情況看起來是非綠陣營分裂，比較不看好柯文哲、侯友宜的勝算。

