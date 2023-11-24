侯康戰情室上線！趙少康一報到就是衝刺

侯友宜競選辦公室發言人李利貞在IG貼出競辦開會照片，笑說“侯康戰情室”上線了。(翻攝自李利貞IG @lichenleeeee) 中評社台北11月24日電／國民黨24日正式確定，由侯友宜、趙少康組“侯康配”參選2024大選。侯辦發言人李利貞今天也在IG公佈“侯康戰情室”的照片，透露趙少康進到選辦就說“我一來，就是衝刺嘛！”



《中時新聞網》報導，國民黨中常會今通過副手人選案，正式拍板由中廣董事長趙少康擔任侯友宜的副手，“侯康配”正式成軍。趙少康說，他對當官興趣不大，“現在情況真的不一樣，自己是臨危受命，真的是要救台灣了”。



侯辦發言人李利貞晚間在IG發文，貼出競辦開會的照片，笑說“侯康戰情室上線啦”，正副“總統”候選人登記後，很多媒體打探可以去哪裡巧遇野生侯康配.…..“在選辦開戰情室啦！”



李利貞說，自己當記者時就很熟悉的趙董、趙大哥，現在新暱稱是“趙副”。還透露趙少康進到選辦第一件事，就是簽辯論會同意書，還說“我一來，就是衝刺嘛！”



李利貞也喊話，迅速整隊完畢，出發吧。文末也標出許多hashtag：侯康配、顧好台灣人民好康、侯趙配、台灣好兆頭、台灣再出發、50daystogo、wewill、teamwork、letsgo。



從照片上看，趙少康與侯友宜各在長桌兩側的中間，趙少康神情比較嚴肅，但一旁的競辦執行長金溥聰笑得十分燦爛，侯友宜微笑但神情專注，李利貞則是露出可愛笑容，一邊記錄會議內容。