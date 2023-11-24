中國將對陸域所有水體開展水資源基礎調查

中評社北京11月24日電／中國將用3年時間，對陸域所有水體開展水資源基礎調查，為國民經濟和社會發展、生態文明建設及自然資源管理提供基礎信息支持。



新華社報導，記者24日從自然資源部獲悉，此次調查以國土“三調”和年度國土變更調查成果為統一底版，以中國陸域國土空間範圍內的所有水體（液態水和固態水、淡水和咸水、地表水和地下水）為調查對象，從自然資源角度開展調查，主要任務包括水域空間調查、水儲存量調查、水資源量調查、水資源質量調查、年度變化調查、水資源專題調查評價等。



記者注意到，水域空間調查包括全國江河、湖泊、水庫等水域豐水期、枯水期一年兩次水面範圍、面積等情況，夏季冰川及常年積雪的範圍、面積等情況；水儲存量調查包括地表液態水儲存量、地表固態水儲存量和地下水儲存量，還將開展水下地形測量；年度變化調查包括湖泊、水庫和重點江河水體儲存年度變化量，地下水儲存年度變化量，冰川及常年積雪年度面積變化和消融量，河湖庫塘水面面積年度變化等；圍繞水資源與其他自然資源的相互關係，重點區域還將開展水資源專題調查評價。



自然資源部印發《關於開展水資源基礎調查工作的通知》強調，水資源是實施山水林田湖草沙一體化保護和系統治理的關鍵因素。各地、各單位要將此次調查作為履行自然資源“兩統一”職責的重要舉措抓緊抓好。2024年是水資源基礎調查的關鍵一年，要加強組織領導，制定實施方案，自然資源主管部門要發揮國土調查、測繪、地質調查等隊伍的力量，與水利、生態環境、氣象等部門溝通對接，確保質量進度，強化安全生產責任，確保涉密數據資料安全。

