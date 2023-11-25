香港商會：一國兩制有信心國際商界看好香港

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月25日電（記者 盧哲）香港總商會（總商會）24日召開記者會，總商會高層及香港多個國際商會主席共同出席，分享本月初參加總商會北京訪問團的感受。總商會主席阮蘇少湄表示，北京之行帶出的重要訊息之一，是在香港行之有效的“一國兩制”原則將維持不變，這給予本港商界巨大信心。而出席記者會的國際商界領袖表示，感謝中央政府重視與港企及在港經營的國際企業交流溝通，尤其是多位內地官員樂於與代表團進行坦誠開放的對話令商界感到驚喜。



香港總商會代表團月初到訪北京，訪問團成員包括總商會高層和駐港國際商會領袖。據悉，訪問團在京拜會了包括發改委、商務部、統戰部、貿促會以及國務院發展研究中心等在內的多個部委。國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍也在北京會見了訪問團。總商會主席阮蘇少湄表示，中央官員對中國經濟及香港未來發展非常樂觀，對香港未來發展充滿信心；官員亦保證過去多年在香港行之有效的“一國兩制”原則維持不變，將加強商界對長遠發展的信心。



總商會常務副主席陳瑞娟引述夏寶龍說，“國家看重的不是香港的經濟總量，而是香港在金融、人才、物流、專業等領域所發揮的作用。‘一國兩制’的優勢是得到香港廣大企業及商界的支持，以及外國企業來港發展的信心，他又重申，外國企業及投資者毋須擔心香港營商環境出現變化。”陳瑞娟說，夏主任對香港的未來發展充滿信心，對香港提出三點，一是對特首李家超和其管治團隊的信心；二是“一國兩制”的優勢，得到香港廣大企業家和商界的支持，以及外國企業留港發展的信心，外國投資者無需擔心香港營商環境出現變化；三是中央政府對香港的未來發展有信心，並將繼續堅定不移支持本港長期繁榮發展。陳瑞娟表示，夏寶龍的期望充分體現中央對香港經濟發展的信心，亦為香港商界打下強心針。



陳瑞娟還表示，香港作為金融國際金融中心，在國家經濟發展起了關鍵作用。今次訪問團在拜會不同部門的過程中，都接收到一個重要訊息，即國家不單關心自身發展及進步，同時亦關心全球經濟及社會發展，各部門都表示中國將繼續推進高水準對外開放，為世界提供新機遇。



據介紹，北京之行為許多團員帶來了難得的體驗。他們親身瞭解到中央政府十分樂意聽取香港商界的意見，同時大力支持在港營商和有意進軍內地的國際企業。訪問期間，代表團與中央政府官員探討廣泛議題，包括地緣政治最新發展等宏觀議題，以及關乎香港和商界的切身議題。在多場會議上，官員均強調香港在國家整體發展中扮演重要角色，特別是作為大灣區的門戶，為投資者提供機遇。國際商會代表表示期望保持合作，也期望未來有更多類似的交流機會。一眾國際商會領袖表示，他們將繼續向歐洲持份者強調香港在“一國兩制”下的優勢，並協助提升香港的國際形象。