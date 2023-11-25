香港總商會：樂見中美關係改善 盼經濟受惠

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月25日電（記者 盧哲）香港總商會24日舉行記者會，介紹早前總商會組織國際商界領袖代表赴北京訪問的情況及對香港國際前景的看法。總商會表示，香港商界樂見中美關係有望穩定，認為“習拜會”有助提升商界對香港前景的信心，希望香港經濟在中美關係改善及融入國家發展大局中受惠，並有信心“香港經濟環境明年得到改善”。



總商會主席阮蘇少湄表示，貿易流改變、地緣政治緊張及環球需求疲弱，對中國及全球各地經濟都造成一定衝擊。最新數字顯示，中國經濟第3季錄得強勁增長後，正向5%全年增長目標進發。阮蘇少湄說，國家主席習近平及美國總統拜登在亞太經合組織峰會上會面，兩國亦簽訂了一些協議，突顯兩國希望加強雙邊關係。阮蘇少湄說，美國頂尖商業領袖設宴款待習主席，反映美國商界渴望與中國建立更友好關係。由此可見中美關係有望穩定，前景樂觀。阮蘇少湄認為，中美兩國未來一年可望開展更多合作，而這亦反映香港作為內地與世界各地之間的超級聯繫人，前景樂觀。



總商會立法會代表林健鋒表示，“習拜會”有助提升商界對香港前景的信心，希望香港經濟在中美關係改善及融入國家發展大局中受惠。林健鋒說，“習拜會”後中美雙方達成多個共識，加強了外資對香港經濟前景的信心，香港商界熱切期望亞太地區重現和平發展。林健鋒亦指，“習拜會”有兩點值得關注，包括中美關係改善的正面訊息，令全球希望各國重回合作軌道，而香港擁有“一國兩制”優勢，可發揮“超級聯繫人”作用；習主席出席的美國友好團體歡迎晚宴有近400人參與，反映商界樂見中美關係改善，有助提振商界對香港前景信心。



林健鋒強調，總商會此次訪京獲得十分清晰訊息，即中央非常支持香港搞好經濟，亦非常歡迎世界各地的企業和投資者到香港以至全中國做生意。在國家支持下，以及中美關係改善前提下，“我們有信心香港經濟環境明年得到改善”。而總商會未來亦會推動更多民間合作，為香港經濟作出貢獻。林健鋒還對中評社記者提到，總商會接觸的外國投資者及商會代表，亦有提出希望增加內地及香港的投資，認同香港在“一國兩制”下，擁有背靠祖國聯通世界的獨特優勢，有信心香港未來能夠發揮更大作用。



另外，林健鋒提到，總商會最近進行一項“商業前景問卷調查”，初步發現大多數受訪企業預期本港經濟增長2024年會維持，部份香港企業對香港公司前途審慎樂觀，37%受訪公司預料明年營業額會較今年增加。總商會正分析調結果，預計12月中旬會完成並將詳細資料公布。