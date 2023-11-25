快評：對於台灣的選情發展　大陸的態度明確

中評社快評/11月24日，持續多月的台灣2024選舉“藍白合”最後破局，中國國民黨侯友宜搭檔趙少康、台灣民眾黨柯文哲搭檔吳欣盈都完成參選登記，台灣的選情發展進入新階段，未來發展充滿變數，不同的結果無論對台灣的政局還是兩岸關係發展，都有重大影響。



因此，國台辦發言人陳斌華24日及時就“藍白合”破局回答記者提問時，作了回應和表態，重點有三：



第一，表示注意到了有關報導，表明大陸對台灣的選情發展是高度關注的。



第二，對於2024選舉，強調尊重台灣地區現行的社會制度，但目前台灣情勢嚴峻，正面臨和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇，明確表示希望選舉結果能夠反映台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。



第三，希望廣大台灣同胞堅守民族大義，堅持“九二共識”、反對“台獨”，在關鍵時刻作出正確選擇，為維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展貢獻力量；希望選舉結果有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。



可以說，對於台灣的選舉，大陸當然是關注的，也清晰了解台灣選舉的複雜性和不確定性，希望選舉結果能夠反映台灣要和平、要發展的主流民意，讓兩岸關係能夠重回交流、合作、和平、穩定發展的正軌。

