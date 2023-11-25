城市“超大特大”之后，还将如何“升级”？

中評社北京11月25日電／近日，住房和城乡建设部发布《2022年城市建设统计年鉴》，其中超大城市增加3个，特大城市增加2个。说起超大特大城市，人们总会想起“北上广深”，但其实超大特大城市的名单中已有众多“新势力”上榜，而且都是近年来有大量人口涌入的“明星城市”。



中国经济网发表评论员臧梦雅文章表示，从大城市“升级”成超大特大城市，反映的不仅仅是人口规模的增长，还有城市发展水平的提升，这是对城市发展的一种认可。



成为特大城市后，这座城市往往更具“规模效应”，公共资源配置效率提高，基础设施建设提档，居民生活水平升级，城市生态环境改善。不仅如此，城市发展促进市场氛围活跃、就业机会增加，聚合更多人才、资金、资源要素，推动创新，並形成正向“螺旋效应”，从而引发新一轮产业升级、创新发展。成为特大城市后，城市“品牌效应”更加凸显，这意味著城市吸引力更足，城市品质也将得到相应地提升。进入特大城市这一行列，还意味著这座城市可以享受到更多的政策红利，对周边地区的辐射带动能力将更強。



文章分析，不过城市大了，有“大”的优势，也有“大”的烦恼，比如人们常提到的“大城市病”。城市扩容后，人口增长、公共服务需求增加，也给交通出行、生态环境等带来考验。



事实上，城市扩张规模，並不等於“摊大饼”，而是要科学规划、合理布局，做到“大而美”。为此，南京在疏散老城人口和非古都核心功能的同时，重新排布中心城区功能板块，著力推动老城內优质医疗、教育资源向新城扩展、转化、集聚。成都也有应对之策，为了防治“大城市病”，它在主城区之外规划建设了天府新区这样的“反磁力中心”，不仅起到疏解主城区的功能，还实现了城市更新。



2022年，中国21个超大特大城市的GDP总量为38.66万亿元，约占全国经济总量的31.95%。当一个城市规模越来越大，经济总量持续提升，发展就要从产业规划、空间布局等方面重新考量，主动转变思维，从规模扩张转向內涵提升。这是推进城市功能持续优化的必经过程，更是推动经济社会高质量发展的题中应有之义。



文章指出，在转向內涵提升的过程中，超大特大城市要重视科学规划，明确符合自身的核心功能、优势产业，如建设高端要素集聚地、科技创新高地等；要全面提升城市品质，留得住人、留得住企业、留得住绿水青山，如加強自然生态空间修复、推进城中村改造、保护城市历史文化等；还要注重提高城市精细化治理水平，健全基层治理体系，增強统筹谋划和协调推进的能力，在多重目标中寻求动态平衡。



文章最后说，城市发展从来不是一成不变的。即使成为特大城市，或者进一步“上榜”超大城市，一座城市也仍有上升和晋级的空间，因为每一次“升级”都不会是终点，而是重新出发、再次迎接挑战的起点。面对新的目标，我们应做好充分的准备，去拥抱更广阔的未来，实现持久的创新发展。



