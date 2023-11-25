解答時代之問 描繪未來願景

中評社北京11月25日電／當今世界正處於百年未有之大變局，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類文明發展面臨諸多問題和挑戰。黨的十八大以來，面對“人類向何處去”的世界之問、歷史之問、時代之問，習近平總書記以大國大黨領袖的深厚天下情懷和強烈使命擔當，創造性地提出構建人類命運共同體理念，為應對全球性挑戰指明了正確路徑，為人類邁向光明未來注入信心和動力。



構建人類命運共同體，就是每個民族、每個國家、每個人的前途命運都緊緊聯繫在一起，風雨同舟，榮辱與共，努力把我們生於斯、長於斯的星球建成一個和睦的大家庭，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，把各國人民對美好生活的向往變成現實。人類命運共同體理念著眼於全人類福祉，既有現實思考，又有未來前瞻；既描繪了美好願景，又提供了實踐路徑和行動方案；既關乎人類的前途，也攸關每一個體的命運，是中國為當前變亂交織的世界貢獻的一份彌足珍貴又切實可行的綜合性解決方案。2023年是習近平總書記提出構建人類命運共同體理念10周年。10年來，從雙邊到多邊，從區域到全球，構建人類命運共同體理念贏得了越來越廣泛的認同和支持，被視為破解人類發展難題、完善全球治理的中國方案，是應對21世紀各種全球性挑戰的中國主張，被先後寫入聯合國決議、安理會決議、聯合國人權理事會決議，彰顯了從世界和平與發展的大勢出發處理當代國際關係的中國智慧，對確立國際關係新思路、開創國際交往新格局、共建美好世界新願景具有深遠意義。隨著共建“一帶一路”倡議和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議落地生根，人類命運共同體理念不斷為各領域國際合作注入強勁動力，越來越多的國家和地區與中國共同行動，構建人類命運共同體的實踐穩步推進，取得了全方位、開創性的豐碩成果。



構建人類命運共同體的實踐歷程與豐碩成果，充分說明這一理念符合全人類共同利益，符合應對全球性挑戰的時代需要，呼應世界人民追求和平、正義、進步的心聲。未來，推動構建人類命運共同體行穩致遠，要在高質量共建“一帶一路”基礎上，全面踐行全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。第一，踐行全球發展倡議。發展是解決一切問題的總鑰匙。各國要加快落實聯合國2030年可持續發展議程，堅持行動導向，堅持以人民為中心，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，建設開放型世界經濟，共建全球發展共同體。第二，踐行全球安全倡議。安全是人類最基本的要求，生活在免於匱乏與恐懼、普遍安全和持久和平的環境中，是全世界各個國家和人民的共同願望。要弘揚聯合國憲章精神，堅定維護世界和平、守護全球安全的共識與決心，以團結精神適應深刻調整的國際格局，以共贏思維應對各種傳統安全和非傳統安全風險挑戰，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。第三，踐行全球文明倡議。文明因固步自封而喪失生機，因交流互鑒而充滿活力。面對變亂交織的國際局勢，衹有在不同文明包容互存、交流互鑒中尋求智慧、凝聚力量，方能推動破解人類共同面臨的各種挑戰。各國應主動消除隔閡偏見，共同倡導尊重世界文明多樣性，共同倡導弘揚全人類共同價值，共同倡導重視文明傳承和創新，共同倡導加強國際人文交流合作。堅持弘揚平等、互鑒、對話、包容的文明觀，以文明交流超越文明隔閡，以文明互鑒超越文明衝突，以文明共存超越文明優越，推動構建人類命運共同體。



來源：人民日報 作者：呂京、張海東（單位：四川師範大學）



