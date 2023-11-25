北斗系統全球民航通用將改變什麼

中評社北京11月25日電／日前，包含北斗衛星導航系統（以下簡稱“北斗系統”）標準和建議措施的《國際民用航空公約》附件10最新修訂版正式生效。這標誌著北斗系統正式加入國際民航組織（ICAO）標準，成為全球民航通用的衛星導航系統。



《國際民用航空公約》通稱“芝加哥公約”，是現行有關國際民用航空最重要的國際公約，也是國際民用航空活動的憲章性文件。作為我國自主建設、獨立運行的衛星導航系統，北斗系統是聯合國認可的四大全球衛星導航系統之一，已服務全球200多個國家和地區用戶。但在國際民航領域，北斗系統此前還未獲得准入。由於美國全球定位系統（GPS）的先發優勢，當前全球民航運輸飛機主要使用GPS的衛星定位服務和導航設備。北斗系統歷經13年正式進入該領域相關標準，無疑是我國衛星導航系統應用發展歷程上的一項重要成就。



對於極其重視安全的民航業而言，哪怕是飛機座椅的布料選擇，都需要經歷嚴苛的阻燃測試。民航客機在設計時都會習慣性保留多重安全冗餘，這是確保民航客機安全性的關鍵基礎。國際民航組織曾表示，當前民航客機衛星導航系統只使用GPS這一單一星座，在衛星導航的功能和性能方面存在一定不足，需要其他衛星導航星座予以彌補，形成共同發展的新格局。



衛星導航系統是關係飛行安全的關鍵環節，將新的衛星導航系統納入國際民航組織標準文件，必定經歷了極其嚴格的性能驗證和兼容測試。北斗系統成為新的全球民航通用的衛星導航系統，將實現多個星座互補，能夠消除GPS單星座可能帶來的安全隱患，彌補傳統導航方式的不足。這是對我國衛星導航技術水平和能力的一種認可。北斗系統完成民航國際標準化工作，也意味著我國衛星導航系統的國際影響力將進一步擴大，成為更多國際用戶的新選擇。



作為全球最具發展潛力的民航市場和當前全球最大民航市場之一，中國歷來是全球民航業最為重視的國家。穩定的經濟發展態勢、開放的市場環境和龐大的民航出行需求，支撐了我國民航市場蓬勃發展，也因此帶動了全球飛機製造業及相關產業的發展。經濟全球化時代，全球市場是一塊大蛋糕，沒有哪家能夠獨自吞下。北斗系統納入國際民航組織標準，將進一步提升北斗系統的國際知名度，讓全球市場進一步認識到衛星導航系統不止GPS，中國北斗一樣性能可靠。從更大意義上來看，北斗系統納入國際民航組織標準，將推動我國民航業高質量發展，助力交通強國建設，我國也將在北斗系統民航領域市場化、產業化、國際化的過程中，逐步在國際民航市場站穩腳跟，並推動包括國產大飛機C919在內的更多高技術製造業快速發展，走向全球市場。



來源：光明日報 作者：陳城

